Marcel Ciolacu susține vaccinarea și purtarea măștii: Am lămurit-o pe mama, pe socrii mei. Sunt cele mai bune soluții în acest moment

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi că nu poate să instige românii să iasă în stradă, riscând astfel ca aceştia să se îmbolnăvească, dar a menţionat că social-democraţii iau în considerare o grevă parlamentară ca formă de luptă a Opoziţiei cu cei de la guvernare. Ciolacu spune că „în acest moment cea mai bună soluţie este vaccinarea”, iar purtarea măștii este benefică, potrivit Agerpres.

„Eu nu pot să instig oamenii să iasă acum în stradă. Eu, de exemplu, susţin vaccinarea, eu sunt de acord că oamenii trebuie să se vaccineze, am lămurit-o şi pe mama mea, pe rudele mele şi pe socrii mei. Cred că în acest moment cea mai bună soluţie este vaccinarea. Nu există altă soluţie. Sunt total de acord că nu trebuie să fie obligativitatea vaccinării. (...) Eu cred că purtarea măştii în acest moment este benefică. Aşa consider eu. Nu pot să instig acum, să scot, credeţi-mă că încă are capacitatea PSD, părerea mea că acum o are şi mai mare, să scoată zeci de mii de oameni în stradă. Nu pot să îmi asum ca eu să îmbolnăvesc oameni în acest moment. Eu nu pot să îmi asum acest lucru”, a afirmat Ciolacu la Antena 3, întrebat cum luptă PSD din Opoziţie împotriva celor de la guvernare.

Întrebat dacă PSD ia în considerare o grevă parlamentară, Ciolacu a spus: „Categoric. Am vorbit în seara aceasta cu liderul..., mergem la comisii şi Opoziţia nu mai merge la plen. A vrut domnul Iohannis şi Parlamentul său? Ia, domnule! O să vorbim şi cu cei de la AUR, dacă tot nu contează Opoziţia”.

