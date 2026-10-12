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Marcel Ciolacu: „Trebuie să avem guvern cât mai curând”. Ce spune despre capacitatea lui Luca Niculescu de a coagula o majoritate

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marcel ciolacu la sediul psd
Marcel Ciolacu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Marcel Ciolacu: Lipsa unui guvern blochează proiecte

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, a precizat că este nevoie cât mai curând de un guvern cu puteri depline, iar premierul desemnat Luca Niculescu are capacitatea de a strânge voturile necesare în Parlament.

Fostul premier PSD a explicat luni că, deşi partidele nu se înţeleg pe deplin, există posibilitatea formării unui guvern de tehnocraţi sau a unei coaliţii de guvernare, scrie Agerpres.

„Eu cred că trebuie să avem guvern cât mai curând. Domnul Luca Niculescu este un premier desemnat, un om cât se poate de rezonabil, un om aplicat, un diplomat şi are capacitatea de a coagula o majoritate. (...) Poate vom avea un guvern de tehnocraţi sau o parte a coaliţiei, vom vedea zilele acestea”, a declarat Ciolacu.

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Marcel Ciolacu: Lipsa unui guvern blochează proiecte

El a subliniat că lipsa unui guvern a dus în ultima perioadă la imposibilitatea desfăşurării unor proiecte.

„Noi am avut grijă să avem bani la instituţiile subordonate, la CJ pentru salarii şi pentru funcţionare. Parcă am anticipat acest lucru. Suntem afectaţi pentru că, de exemplu, nu putem prelua Vulcanii Noroioşi, nu putem prelua taberele, fiindcă sunt HG-uri ce conţin componente de patrimoniu. M-am îngrijorat totuşi că n-am apucat să semnăm contractul cu Ministerul Dezvoltării cu reabilitarea spitalului. Aşteptăm să primească creditele angajament, astfel încât să semneze şi să începem şi noi de mersul de licitaţie”, a mai precizat preşedintele CJ Buzău.

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat că intenţionează să depună joi la Parlament programul de guvernare şi lista cu cabinetul de miniştri.

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Editor : Ana Petrescu

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