Marcel Ciolacu vrea alianță cu Pro România și ALDE: I-am întins o mână lui Victor Ponta, decizia îi aparține

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri că îşi doreşte o reîntregire a stângii din România şi a adăugat în context că nu exclude o alianţă cu Pro România şi ALDE, cel puţin în perspectiva alegerilor locale.

„Eu doresc o reîntregire a stângii. Am declarat acest lucru, am făcut anumiţi paşi, am dat o decizie în interiorul partidului - pentru prima oară fiecare organizaţie judeţeană decide ce alianţe face. Sunt multe organizaţii judeţene care doresc o alianţă cu Pro România, am luat act şi de anumite declaraţii ale domnului Victor Ponta”, a declarat Ciolacu la interviurile DC News, citat de Agerpres.

El a adăugat că „i-a întins o mână” liderului Pro România, Victor Ponta, şi depinde acum de acesta ce decizie va lua.

„Nu ascund faptul că ieri (joi - n.r.) am avut o discuţie cu domnul Victor Ponta şi încercăm să depăşim anumite momente. Mâna întinsă din partea PSD este una reală, decizia îi aparţine în acest moment domnului Victor Ponta. Noi suntem deschişi pentru astfel de alianţe, în primul rând de reîntregire a stângii, apoi categoric trebuie să avem un program politic comun”, a adăugat liderul PSD.

Întrebat dacă este deschis pentru o alianţă cu Victor Ponta, el a spus: „Categoric”.

Marcel Ciolacu a adăugat că nu exclude o alianţă cu ALDE.

„Nu excludem o alianţă nici cu ALDE. Acelaşi lucru a fost transmis în ceea ce priveşte ALDE în teritoriu, şi sunt lideri judeţeni care doresc, cel puţin despre alegerile locale vorbim acum, să aibă astfel de alianţe. Cred că o regrupare a celor trei forţe este un lucru benefic pentru stânga românească. Se poate regăsi într-un proiect politic şi o anumită latură de centru dreapta. Guvernele PSD nu au avut măsuri numai de stânga. (...) care au fost binevenite, bine fundamentate, care au fost benefice României”, a menţionat preşedintele interimar al PSD.

Recent, Victor Ponta a declarat că „problema PSD nu este preşedintele, problema lor e tagma jefuitorilor, lipiţi de Dragnea, lipiţi de Dăncilă, lipiţi de Ciolacu acum” și că Pro România nu face înțelegeri cu cei care „au vândut PSD la bucată”.

