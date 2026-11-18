Premierul Luca Niculescu a semnat o decizie prin care vicepremierul Marian Neacşu primește atribuții de avizare a proiectelor de buget ale ministerelor și de coordonare a acestora, potrivit documentului publicat miercuri în Monitorul Oficial. Mai mult decât atât, Marian Neacșu va coordona instituţiile publice şi structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și va asigura informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin decizie.

ACTUALIZARE 14:00 Deputatul USR Oana Ţoiu afirmă că, de astăzi, PSD preia şi pratic rolul de şef al Guvernului României, prin Marian Neacşu, cu anunţ la vedere în Monitorul Oficial, să fie clar tuturor cine decide.

„De astăzi, PSD preia şi pratic rolul de şef al Guvernului României, prin domnul Marian Neacşu, cu anunţ la vedere în Monitorul Oficial, să fie clar tuturor cine decide. Miniştrii nu îşi vor mai negocia priorităţile şi alocarea bugetară pentru proiecte, resurse umane, investiţii direct cu premierul ci cu domnul Neacşu, care avizează fiecare proiect, inclusiv al ministerelor conduse de miniştri din afara PSD. El va fi şi cel care „informează premierul”, scrie fostul ministru de Externe, Oana Ţoiu, pe Facebook.

Ea arată că „vice” a rămas în titulatură doar ca să poată fugi PSD de responsabilitate, de exemplu atunci când va fi nevoie să explice, iar, de ce au blocat legea salarizării unitare în vară, promiţând măriri pe care acum le uită până în 2028, an electoral.

„Cu 23% din voturi au acum 100% din deciziile din Guvern dependente de pixul lor. Românii îşi vor cere înapoi puterea la vot în 2028, pentru un viitor bun acasă, un viitor la care continuăm să muncim zi de zi, alături de cei care ştiu că România merită mai mult, mult mai mult decât să fie ţinută în urmă sub puterea PSD”, precizează Oana Ţoiu.

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Totodată, și senatorul PNL de Arad Glad Varga transmite, pe Facebook, că „prim-ministrul decide cine va decide”.

„Avem decizia. Așa arată, în viziunea PSD, un guvern în care fiecare ministru are treaba lui, iar Marian Neacșu are treabă cu toți.

Pe lângă Interne, documentul îi dă lui Neacșu atribuția de a aviza proiectele cu impact bugetar de la 15 ministere, inclusiv de la Finanțe. Tot el ar urma să coordoneze zece ministere și ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar. Iar la final, scrie negru pe alb, îl ține la curent pe premier.

PSD pare să fi inventat o funcție nouă în Guvern. În organigramă scrie „vicepremier”. În fișa postului scrie «marele șef».

În ritmul ăsta, Neacșu riscă să rămână în istorie drept cel mai important premier pe care România nu l-a avut”, conform mesajului publicat pe Facebook de Varga.

Și europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a reacționat pe Facebook: „Faceți cunoștință cu «premierul» Luca și cu premierul Neacșu”.

Știrea inițială:

„În temeiul art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2026 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. — (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, în scopul asigurării îndeplinirii priorităţilor majore din Programul de guvernare, domnul Marian Neacşu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, în calitate de viceprim-ministru, avizează proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de următoarele ministere:

a) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;

b) Ministerul Finanţelor;

c) Ministerul Afacerilor Externe;

d) Ministerul Justiţiei;

e) Ministerul Apărării Naţionale;

f) Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului;

g) Ministerul Energiei;

h) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

i) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;

j) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;

k) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene;

l) Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale;

m) Ministerul Sănătăţii;

n) Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

o) Ministerul Culturii.

(2) Domnul Marian Neacşu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, în calitate de viceprim-ministru, asigură coordonarea funcţională a următoarelor ministere şi structuri:

a) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;

b) Ministerul Justiţiei;

c) Ministerul Apărării Naţionale;

d) Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului;

e) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

f) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;

g) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;

h) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene;

i) Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale;

j) Ministerul Sănătăţii;

k) ministerul delegat pentru învăţământ

Art. 2. — Domnul Marian Neacşu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, coordonează instituţiile publice şi structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Art. 3. — Domnul Marian Neacşu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, asigură informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin prezenta decizie.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia prim-ministrului nr. 334/2025 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marian Neacşu, viceprim-ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 2 iulie 2025, se abrogă”, prevede decizia.

Editor : A.C.