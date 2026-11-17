Marian Neacșu a anunțat că Guvernul intenționează să își asume răspunderea, până la 15 martie, pe două proiecte importante: restructurarea companiilor de stat și reorganizarea administrativ-teritorială. Vicepremierul PSD a admis însă că cele două reforme ar putea avea calendare diferite, întrucât reorganizarea administrativă este un proces mai complicat.

Neacșu a susținut că România are nevoie urgentă de aceste schimbări și avertizează că statul nu mai poate continua în actuala formulă. În ceea ce privește reforma companiilor publice, vicepremierul spune că își va asuma inclusiv demisia dacă nu va reuși să ducă restructurarea la capăt.

Vicepremierul consideră că România are nevoie atât de restructurarea companiilor de stat, cât și de reorganizarea administrativă. Potrivit acestuia, dacă lucrurile se desfășoară conform calendarului stabilit, Guvernul ar putea prezenta proiectele până cel târziu la jumătatea lunii martie.

„Restructurarea statului, alt lucru care nu s-a făcut de foarte mult timp. Este necesară redesenarea hărţii naţionale”, a declarat Marian Neacșu, marți seară, la Antena 3 CNN.

Acesta a explicat că cele două proiecte ar putea fi promovate simultan, fără ca acest lucru să însemne că vor fi adoptate în același timp.

„Undeva în maxim 15 martie am vrea să mergem cu proiectul. Mergem cu amândouă odată, dar e foarte posibil ca la un moment dat parcursurile să fie uşor diferite, nu am în momentul acesta garanţia şi nici reprezentarea că ele vor fi adoptate în acelaşi timp”, a precizat vicepremierul.

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Neacșu a explicat că restructurarea companiilor de stat este un demers mai simplu decât reorganizarea administrativ-teritorială, care presupune analize și proceduri mai complexe.

„Ceea ce încerc să fac eu, prin colectivul pe care-l conduc, este simţitor mai simplu decât reorganizarea administrativ-teritorială care se face în celălalt proiect. (...) E foarte posibil să fie o întârziere de parcurs în ceea ce priveşte reforma administrativă, este un proiect mai complicat”, a afirmat acesta.

Comasarea voluntară a comunelor și orașelor, prima etapă a reformei administrative

Vicepremierul susține că reorganizarea administrativă ar trebui să înceapă de la nivelul comunităților locale, printr-un proces de comasare voluntară a comunelor și orașelor.

Neacșu consideră că actuala structură administrativă nu mai este eficientă și că există numeroase localități care nu dispun de suficiente resurse financiare pentru a-și susține propriile bugete.

„Nu văd lucrurile făcute de sus în jos, ci mai degrabă de jos în sus. Avem două etape, prima dintre ele este vorba de reorganizarea la firul ierbii, la nivelul autorităţilor locale, comune şi oraşe”, a explicat vicepremierul.

Acesta a dat ca exemple localitățile cu populație foarte redusă, despre care spune că nu pot funcționa eficient în actuala organizare.

„Nu ne mai putem permite să avem oraşe cu 2.500 de locuitori, aşa cum nu mai putem să avem comune cu 300-500. Avem 468 de comune, dacă nu mă înşel, care au sub 1.500 locuitori, nu vor fi niciodată performante”, a declarat Marian Neacșu.

Potrivit acestuia, aproximativ 70% dintre comune nu au suficiente venituri proprii pentru a-și construi și susține bugetele.

„Deci e foarte clar că astea trebuie să se întâmple şi căutăm într-o primă fază modalitatea de a avea o procedură de comasare voluntară", a adăugat vicepremierul.

Orașele ar trebui să aibă cel puțin 10.000 de locuitori

În opinia lui Marian Neacșu, pragul minim de populație pentru orașe ar trebui să fie de 10.000 de locuitori. Vicepremierul a precizat că există deja comunități locale interesate de comasare.

Acesta a făcut însă distincția între reorganizarea comunelor și orașelor și o eventuală redesenare a județelor, despre care spune că necesită o analiză mult mai amplă.

„Comasarea voluntară, în opinia mea, ar trebui să fie în momentul ăsta la nivelul autorităţilor locale, comune şi oraşe, nu la nivelul judeţelor. Acolo cred că este vorba de o componentă mult mai largă şi de pe analiză criterială mult mai complexă decât atât”, a explicat Neacșu.

Vicepremierul a susținut că știe despre „destul de multe comunități” care își doresc să intre într-un astfel de proces.

În ceea ce privește calendarul reformei, vicepremierul a spus că Guvernul ar urma să adopte un act normativ care să creeze cadrul legal pentru reorganizare.

„Noi vom veni atunci pe un act normativ primar, care să construiască posibilitatea legală pentru a pune în operă ceea ce ne propunem. În opinia mea, actul normativ poate să fie adoptat undeva la jumătatea lunii martie şi va fi necesară pentru punerea lui în operă o perioadă de 4-6 luni de zile”, a declarat acesta.

Neacșu susține că, până la 15 martie, ar trebui să fie cunoscute măsurile concrete și companiile vizate de restructurare.

„Avem un stat supraponderal, greoi, inert. Avem nevoie să-l facem mai suplu şi mai eficient. Deci, la 15 martie vom şti exact unde vom tăia chirurgical lucrurile, unde vom pune ce avem de pus", a afirmat vicepremierul.

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Companiile de stat trebuie să devină profitabile. Neacșu amenință cu demisia

Referindu-se la societățile de stat care au acumulat datorii, Marian Neacșu a spus că o parte dintre pierderile istorice nu mai pot fi recuperate, însă obiectivul reformei este ca acestea să nu mai genereze noi datorii și să ajungă pe profit.

„Datoriile sunt deja... mortul de la groapă nu se mai întoarce, ele sunt deja realizate, noi nu o să ne recuperăm vreodată ceva din datoriile alea, sau foarte puţin. Dar avem obligaţia ca de acolo încolo, fie alea, fie altele sau fie într-o altă formă, ele să devină profitabile şi să nu mai facă datorii”, a declarat vicepremierul.

Neacșu a susținut că România nu își mai poate permite să rămână în actualul „imobilism funcțional" și a admis că reformele propuse nu vor putea mulțumi pe toată lumea.

În final, oficialul a făcut și o promisiune legată de restructurarea companiilor de stat: dacă nu va reuși să ducă acest proces la bun sfârșit, își va pune demisia pe masă.

Editor : A.P.