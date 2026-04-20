Marian Neacşu, vicepremier PSD: Astăzi vom face istorie pentru că ne aflăm în faţa unui moment de bilanţ

Data publicării:
Marian Neacsu
Marian Neacșu. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Vicepremierul Marian Neacşu a evidenţiat, luni, rezultatele miniştrilor PSD de la ministerele Transporturilor, Agriculturii, Sănătăţii şi Muncii, pe parcursul ultimilor peste patru ani, declarând că social-democraţii se află într-un moment de bilanţ.

„Înclin să cred că astăzi vom face istorie pentru că ne aflăm în faţa unui moment de bilanţ al unei guvernări care a început pentru PSD, alături de această alianţă pro-europeană, în prima sa formă, la 25 noiembrie 2021. Au trecut de atunci patru ani, cinci luni şi 25 de zile. În această perioadă, PSD a deţinut un an, 11 luni şi 20 de zile funcţia de prim-ministru. (...) Patru ministere au avut de la început şi până astăzi exclusiv miniştri din partea PSD. Două ministere economice şi două sociale. Este vorba despre Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii. Şi rezultatele la aceste ministere sunt elocvente", a spus el, în cadrul evenimentului "Momentul adevărului", organizat de Partidul Social Democrat, la Palatul Parlamentului.

Vicepremierul a subliniat că, în ultimii cinci ani, PSD a avut "un rol important" în actul de guvernare, într-un context marcat de crize suprapuse. Social-democraţii au prioritizat protejarea cetăţenilor şi construirea viitorului prin investiţii. În această perioadă, salariul minim pe economie a crescut de 1,7 ori (cu 170%), iar pensiile au înregistrat o majorare de 21,7%.

"Politica socială nu a fost doar un capitol de program, ci o prioritate reală a PSD. Creşterea pensiilor, a salariilor, a salariului minim pe economie nu sunt simple măsuri economice. Ele înseamnă demnitate pentru milioane de români. Înseamnă siguranţa zilei de mâine pentru cei care au muncit o viaţă şi înseamnă venituri şi un trai decent pentru cei care muncesc", a spus el.

Acesta a adăugat că PSD a susţinut investiţiile şi mediul privat, precum şi dezvoltarea infrastructurii rutiere, modernizarea spitalelor şi consolidarea sistemului educaţional. Totodată, formaţiunea a sprijinit absorbţia fondurilor din PNRR, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea decalajelor regionale, prin PNDL şi Programul "Anghel Saligny".

Pe de altă parte, vicepremierul a apreciat că o serie de măsuri adoptate în ultima perioadă nu au generat "nici pe departe" rezultatele aşteptate. El a subliniat că "nu este corect ca întreaga povară să fie pusă pe umerii populaţiei", fără măsuri "concrete" de sprijin economic şi de relansare economică.

"Trebuie să privim realist evoluţiile recente. O serie de măsuri adoptate în ultima perioadă - creşterea TVA, reducerea unor venituri din sectorul public, impozitarea pensiilor sau creşterea accizelor - nu au generat nici pe departe rezultatele aşteptate. Din contră, consumul, care a fost motorul principal al creşterii economice atâta vreme, a încetinit dramatic, generând efecte extrem de negative în economie. România are încă paşi importanţi de făcut: investiţii în autostrăzi, spitale, şcoli şi infrastructură locală, dar şi stabilitatea economiei şi a inflaţiei", a precizat el.

Partidul Social Democrat urmează să decidă, prin vot, dacă îşi menţine sau nu sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Consultarea internă, denumită "Momentul Adevărului", are loc la Palatul Parlamentului şi implică aproximativ 5.000 de membri ai organizaţiilor judeţene şi ai Consiliului Politic Naţional.

Top Citite
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
1
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Bolojan anunță ce va face dacă miniștrii PSD se retrag din guvern. „L-am informat pe...
Tudorel Toader la o sedinta
3
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
pupitru psd
4
„Momentul adevărului” al PSD, ținta glumelor pe internet. Campania pentru referendumul...
INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Apel către Grindeanu de la fostul său consilier la Ministerul Transporturilor: Nu blocaţi...
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu PSD
Grindeanu: A bălti la guvernare în actuala formulă este o capcană politică mortală pentru PSD
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - PSD - INCHEIERE CAMPANIE ELECTORALA -
Ce crede Gabriela Firea despre o alianță PSD - AUR: „În politică, discuții pot să aibă loc”
Victor Ponta
Ponta critică Executivul: N-am votat acest guvern. Am considerat de la început că o să se termine prost
dragos pslaru fb
Câți bani riscă să piardă România din cauza crizei politice. Pîslaru: 60% din reforme sunt la ministere coordonate de PSD
csoma botond face declaratii
Csoma Botond: Dacă PSD îşi retrage miniştrii, trebuie să reluăm discuţiile de la zero şi nu mai pot fi legate „de o singură persoană”
Recomandările redacţiei
INSTANT_PSD_REFENDUM_10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD votează dacă îi retrage sprijinul lui Bolojan. Grindeanu: „Mai...
nicusor dan dragos pislaru
Nicuşor Dan: E esenţial ca orice s-ar întâmpla în zona politică...
ID337866_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu, critici pentru Nicușor Dan: Se coordonează mai mult cu...
oana gheorghiu
Oana Gheorghiu: „Cele mai importante listări au fost făcute de cei...
Ultimele știri
Peter Magyar cere Ucrainei să grăbească redeschiderea conductei petroliere Drujba
Fiul lui Ilie Dumitrescu, condamnat cu suspendare pentru fugă de la locul unui accident auto. Interdicția impusă de instanță
Un şarpe lung de 2 metri a fost descoperit în casa unei femei din județul Galați. Proprietara a sunat la 112
Citește mai multe
