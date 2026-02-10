Live TV

Marian Neacşu, vicepremier PSD: Reforma administrativă e în discuție din august şi încă nu ne aflăm în faţa formei formei finale

Marian Neacsu
Marian Neacșu. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Vicepremierul PSD Marian Neacşu a declarat, marţi, la a 29-a sesiune ordinară a Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din România, că această reformă administrativă este din august în discuţie şi crede că încă nu ne aflăm în faţa formei finale, chiar dacă într-o primă fază ea a intrat în circuitul de avizare, el adăugând că urmează alte discuţii în aceste zile.

„Deficitul nu este o sperietoare. Şi nu este o chestiune în sine. Şi ar trebui să ne şi întrebăm cum ajungem, sau cum s-a ajuns la acest deficit. Şi povestea aş putea spune că începe, şi credeţi-mă că sunt de ceva ani în administraţia publică centrală şi am şi beneficiu, măcar al bunei credinţe, al informaţiei şi al utilizării ei în condiţii corecte, că tot acest dezechilibru s-a rupt imediat în perioada pandemică, atunci când am făcut un deficit de 9,3% pe cash, am cheltuit peste 100 de miliarde şi n-a crescut cu un leu o pensie, n-a crescut un leu un salariu, n-am făcut un kilometru de autostradă. Ba nu, aici îmi cer scuze. A făcut în acea perioadă un kilometru de autostradă domnul Mandachii la Suceava, ca să dovedească incompetenţa şi incoerenţa administrativă a statului de la momentul ăla”, a spus Neacşu, potrivit News.ro.

El a precizat că visul celor din Moldova, o autostradă care să lege Bucureştiul de principalele oraşe moldovene, de Suceava, de Bacău, de Iaşi, devine realitate.

„Actualmente se circulă pe autostradă până undeva dincolo de Focşani şi în încă vreo 2 ani de zile se va ajunge la Suceava, se va ajunge la Iaşi şi în încă un an de zile de atunci încolo se va ajunge la Siret şi la Ungheni. De asemeni, pentru prima dată, tot în 2 ani de zile, o autostradă va trece Carpaţi. Alt vis”, a subliniat vicepremierul PSD.

Marian Neacşu a mai afirmat că, la finalul anului trecut, avem în trafic 1.418 kilometri şi anul ăsta se vor mai da în funcţie încă 285.

„Sunt realităţile ale României. Am ajuns la peste 1.000 de euro salariu mediu net, la peste 3.000 de lei pensia medie. Sunt realităţile ale României şi noi vorbim numai de deficit şi de lucruri pe care nu le realizăm. Da, este deficit, dar deficitul real al României este grevat de o serie de datorii care vin istoric, din urmă, şi care acum şi-au dovedit scadenţele. În acest 6,2 care se prefigurează pentru deficitul anului ăsta, 3,2 înseamnă serviciul datoriei. Adică 68 de miliarde, în condiţiile în care volumul de investiţii anului trecut a fost de 137 de miliarde. Evident că, din perspectiva asta, putem spune că nu mai este spaţiu fiscal, că trebuie să strângem şi mai mult cureaua. Este un efort pe care trebuie să-l facem comun, dar trebuie să-l facem în acelaşi timp diferenţiat. Nu poţi să aplici un şablon şi nu există nicăieri o soluţie miraculoasă în aşa fel încât o problemă să poate fi rezolvată peste tot la fel şi după acelaşi abordare”, a arătat Neacşu.

Potrivit lui Marian Neacşu, cea mai bună cale de a rezolva o problemă este să o conştientizezi, să discuţi despre ea, să o prezinţi cu sinceritate şi să cauţi soluţiile împreună cu cei care o ales aplică.

„Câţiva dintre dumneavoastră aţi mai fost prin birourile mele de la guvern şi aţi văzut dulapuri pline acolo de acte normative în diferite forme. Să ştiţi că formele alea iniţiale au arătat foarte diferit şi îndeopşte mai rău decât forma finală. Şi cred că şi de data asta se va întâmpla la fel. Este în dezbatere această reformă administrativă, deşi, aşa cum spunea şi domnul Grindeanu, e vorba mai degrabă de nişte măsuri de eficientizare, spunem noi, actului de guvernare local şi central. Din august este în discuţie şi cred că încă nu ne aflăm în faţa formei finale, chiar dacă într-o primă fază ea a intrat în circuitul de avizare. Urmează să avem şi astăzi discuţii, şi mâine discuţii”, a subliniat vicepremierul PSD.

