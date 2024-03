După patru mandate la Primăria Sectorului 5 și mai multe acuzații de corupție, Marian Vanghelie revine în politică și vrea să fie din nou primar. Acesta a vorbit în exclusivitate la Digi24 despre problemele de integritate pe care le are, după o condamnare la 11 ani și 8 luni de închisoare pentru luare de mită și alte dosare în care este acuzat.

Marian Vanghelie consideră că tocmai aceste probleme de integritate rezultate după acuzațiile de corupție care se întind pe mai mulți ani îl vor ajuta să gestioneze „cel mai bine” sectorul 5 al Capitalei.

„Am să gestionez cel mai bine pentru că am văzut exact când se dorește să se facă vreo șmecherie sau o mizerie cu un dosar penal, am văzut chichițele sau interpretările. Fac o paralelă mică, un alt dosar, după 15 ani, mai mulți oameni am fost acuzați de diferite chestii. A venit clasificarea în care se spune în felul următor: nu a existat, nu este întâlnit, nu a luat mită, nu a făcut aia, nu a făcut aia, doar cu o jumate de pagină și, cel mai important, cei doi denunțători erau falși”, a spus acesta.

„Am mai avut vreo 15 procese. Se încearcă de mult arestarea și condamnarea mea. Sunt mai vorbăreț sau poate sunt mai gălăgios, sau poate de la Dumnezeu sunt împuternicit să am putere și nu-mi este frică de nimeni decât de Dumnezeu”, spune Vanghelie.

„Bătăliile mele sunt cu domnul Coldea, cu domnul Dumbravă, cu domnul Hellvig, care au fost și au condus anumite sisteme și au crezut că devin puternici dacă termină din clasa politică oamenii care au ceva de spus”, a menționat Marian Vanghelie.

Marian Vanghelie a vorbit și despre cum l-a întâlnit pe Cristian Popescu Piedone. Acesta a mărturisit că îl cunoaște „de pe vremea răposatului”.

- Ce făceați dumneavoastră atunci?

- Bișniță.

- Și Cristian Popescu Piedone?

- Bucătar.

„Am avut o relație, pentru că la vremea respectivă mă duceam și cumpăram carne, pentru că nu se găsea carne și se stătea câte o săptămână, două, trei, patru, se stătea la coadă. Apoi am întrat în cooperație, pe vremea răposatului, am fost director comercial, după care am făcut business vreo câțiva ani de zile, am făcut vreo 30 de milioane de dolari, fără politică, fără nimic, fără nimeni, doar eu, pe persoană fizică, Marian Vanghelie, cu vreo 30 de magazine, am făcut și producție, am făcut de toate și apoi, apoi, apoi, am intrat și în politică”, a spus Vanghelie, care se consideră „un om normal, cu un sechestru destul de mare”, pus de oamenii care încercă să „îl blocheze financiar”.

Referitor la faptul că este cunoscut ca cel care a luat cea mai mare mită, Vanghelie spune că „de la 500 de milioane din seara respectivă când m-au arestat, au ajuns la 7 milioane” și că nu există nicio dovadă că ar fi luat acești bani.

„De la declarația de avere a început acest dosar și dacă am câștigat declarația de avere că e corectă, păi nu credeți că dosarul ăsta nu mai are sens? Tocmai ce vă spuneam că un dosar de 15 ani, tot așa, mită, mită, mită, mită și denunțătorii nu există”, a spus Marian Vanghelie.

Acesta a mai menționat faptul că discută „cu toată lumea” pentru alegerile locale din acest an și că va spune la momentul potrivit cu cine.

„Eu câștig alegerile, doamnă, uitați-vă la mine”, a mai spus fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie.

