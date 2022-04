Mărirea și decăderea lui Cîțu. De la „Vă invit să faceți parte din echipa câștigătoare”, la „Sunt dezamăgit de această situație”

Florin Cîțu refuză să spună dacă demisionează de la șefia PNL, dar susține că mâine va anunța o decizie. Liderii PNL reuniți în ședință au decis deja convocarea Consiliului Național PNL pentru duminică. Iată cum a ajuns Florin Cîțu președinte de partid cu doar câteva luni în urmă.

Florin Cîțu: Am decis să mă înscriu în competiția pentru președinția Partidului Național Liberal. Vă spun că voi câștiga! Nu există altă variantă, și vă invit și pe voi colegi liberali să faceți parte din echipa câștigătoare.

Așa s-a lansat Florin Cîțu pe orbita politicii de la vârful PNL.

Însă imaginea de supererou nu prea îi va fi de folos la guvernare. Relația cu USR se erodează mai repede decât ai spune „Anghel Saligny”. Chiar dacă pe scena congresului din toamna lui 2021, Cîțu le promitea dușmănie veșnică social-democraților.

Florin Cîțu: PSD este și va rămane cel mai mare inamic al PNL. Sunt sincer și direct, indiferent de costurile politice, așa că trasez o linie foarte clară: cât sunt eu președinte al PNL, nu vom face alianță cu PSD.

Greșit! Însă, până acolo, mai avea de trecut un vot. După o luptă acerbă cu Ludovic Orban, pe care l-a înlocuit și la guvern, Cîțu duce echipa câștigătoare, unde altundeva?, decât la câștig. Fericirea, scurtă, pentru că vine testul moțiunii.

Dan Barna: După 30 de ani de mulți Lex Luthor și Joker, și zmei, și spâni, chiar ați fi putut fi Superman... Dar ați ales să fiți doar un oarecare banal Florin Cîțu.

Marcel Ciolacu: Tu, Florin Cîțu, ai eșuat „big time”! Nu sunteți „fantastic”, nu sunteți „uau”, sunteți doar total rupt de realitate și de problemele oamenilor. Florine, Superman, ai căzut în cap, zboara acasă lin.

Florin Cîțu: Am fost prea indulgent, nu intransigent, cu incompetența și amatorismul acestor miniștri. Trebuia să îi fi demis pe toți mult mai devreme.

Prea târziu, guvernul căzuse oricum. În chinul de a face altul, PNL uită de dușmănia de moarte pe care o declarase PSD, închide ochii și se face frate cu....

Florin Cîțu: PSD este și va rămâne cel mai mare inamic al PNL. Suntem PNL, noi vrem să dăm primul premier!

Marcel Ciolacu: PSD este pregătit să ducă toate negocierile posibile ca să deblocăm această situație.

Și așa, Nicolae Ciucă ajunge premier. Încă o mișcare care nu îi pică bine lui Florin Cîțu. Drept consolare, primește șefia Senatului și începe să negocieze pentru măsurile agreate de coaliție.

Cîțu a încercat să își impună două măsuri. Prima, TVA redus cu două puncte procentuale.

Coaliția nu a acceptat-o. A doua, CAS redus cu 5 puncte procentuale.

Între timp, Cîțu s-a apucat de evaluat miniștrii, dar și pe premier.

Florin cîțu: Bineînțeles, că premierul își face propria evaluare, la partid ne facem propria evaluare, pe noi ne interesează să vedem cum crește partidul.

Nicolae Ciucă: Evaluarea și remanierea, în conformitate cu prerogativele din reglementările în vigoare, sunt la latitudinea premierului.

Colegii de coaliție au fost mai mult încurcați de demersurile fostului premier și când a fost vorba de noile măsuri sociale, care urmează să fie decise.

Marcel Ciolacu: E o diferență între propunerile festiviste pe Facebook și propunerile argumentate și discutate și cu comisie și cu Ministerul Finanțelor, să vedem impactul.

Și așa, o luăm în ordine: ministru de Finanțe, premier, președinte PNL, șef al Senatului. Toată ascensiunea fulminantă din ultimii doi ani și jumătate s-ar putea face praf și pulbere în doar câteva zile.

Ludovic Orban: Florin Cîțu este un pion care poate fi sacrificat oricând.

„Eu am comunicat public și am comunicat cu toată lumea. Dacă ceva nu funcționează, repet, românii simt cei 10% din inflație. Lăsând totul la o parte, toată această situație, trebuie să spun că sunt dezamăgit, bineînțeles, pentru că sunt oamenii cu care noi am pornit la drum, acum 6 luni. Am pornit pentru un proiect. Este o situație pe care greu o explic, multe situații au legătură cu guvernarea, nu cu PNL”, a afirmat Cîțu.

Editor : Liviu Cojan