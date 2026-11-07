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Marius Budăi face bilanțul miniștrilor PSD: „Aceasta este schimbarea de direcţie pe care am promis-o”

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marius budai la conferinta de presa
Marius Budăi. FOTO: Facebook/ PSD
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Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, afirmă că miniştrii social-democrați au demonstrat, în ultima săptămână, că se poate guverna cu rezultate concrete pentru oameni și a făcut un scurt bilanț al primelor zile de guvernare.

„Am promis că schimbăm direcţia. Şi asta facem: prin fapte, nu prin vorbe! În ultima săptămână la guvernare, miniştrii PSD au demonstrat că se poate guverna cu rezultate concrete pentru România şi pentru oameni”, a scris Marius Budăi sâmbătă, într-un mesaj pe Facebook.

Fostul ministru a făcut un bilanţ al activităţii miniştrilor PSD în această săptămână.

  • Dezvoltare: peste 1,4 miliarde de lei achitate pentru facturile restante către firmele româneşti;
  • Transporturi: încă 13 kilometri deschişi pe Autostrada A0, între Afumaţi şi Glina;
  • Agricultură: 165 de milioane de euro plătite către aproximativ 35.000 de fermieri;
  • Sănătate: 230 de milioane de lei deblocate pentru urgenţe medicale şi pacienţi critici;
  • Mediu: Programul Rabla relansat, cu un buget de 35 de milioane de lei;
  • Economie: România promovată la World Travel Market Londra, după 6 ani de absenţă.

„Aceasta este schimbarea de direcţie pe care am promis-o: investiţii, plăţi, sprijin pentru economie şi servicii publice. Mai puţine explicaţii, mai multe rezultate! PSD a demonstrat că se poate guverna pentru România”, a spus Marius Budăi.

Editor : B.P.

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