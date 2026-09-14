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Marius Budăi îl acuză pe Ilie Bolojan că „ascunde” adevăratul deficit: „Facturile nu au dispărut. Doar au fost puse la coadă”

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BUCURESTI - PARLAMENT - COMISII - AUDIERI MINISTRI DESEMNATI - 1
Marius Budăi. Foto: Inquam Photos/George Călin
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Marius Constantin Budăi (PSD), fost ministru al Muncii, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că prezintă reducerea deficitului bugetar din primele șapte luni ale anului drept o performanță, în condițiile în care, susține social-democratul, o parte dintre facturile statului ar fi fost amânate.

„Miracolul fiscal Bolojan - ascunzi facturile ca să pari un prim-ministru bun și sărbătorești un deficit mai mic pe un PIB care se prăbușește. Bravos!”, a scris Budăi pe Facebook.

Fostul ministru compară deficitul înregistrat în primele șapte luni din 2025, de 76,4 miliarde de lei, cu cel de 48 de miliarde de lei din perioada similară a acestui an și susține că diferența nu ar reflecta situația completă a finanțelor publice.

„Domnul Bolojan a găsit, în sfârșit, rețeta prin care România iese din criză: nu rezolvi deficitul, doar amâni ziua în care trebuie să-l recunoști. De la 76,4 miliarde de lei în primele șapte luni din 2025, la 48 de miliarde în aceeași perioadă din 2026 — o scădere care ar suna minunat dacă anul ar avea, într-adevăr, doar șapte luni. Din păcate pentru domnul Bolojan, calendarul fiscal nu funcționează pe mandat, iar execuția bugetară nu se oprește acolo unde se oprește power point-ul de la Palatul Victoria”, afirmă Budăi.

Social-democratul susține că o parte dintre facturile pentru lucrări efectuate pentru stat nu au fost achitate, inclusiv cele aferente unor proiecte derulate prin programul „Anghel Saligny”.

„Facturile nu au dispărut. Doar au fost puse la coadă. Firmele care au lucrat pentru statul român — inclusiv prin programe precum Anghel Saligny — încă așteaptă banii datorați. Nu pentru că lucrarea n-a fost făcută, ci pentru că Guvernul Minus a descoperit că este mai ieftin politic să întârzii plata decât s-o recunoști în execuție Este o strategie contabilă simplă: dacă nu plătești, nu apare la cheltuieli. Problema este că antreprenorul plătește în continuare salarii, taxe, rate și furnizori, chiar dacă statul a decis să-l aștepte pe «la anul»”, susține Budăi.

Fostul ministru face referire și la sumele pe care statul le-ar avea de achitat în urma unor procese pierdute, la fondurile din PNRR despre care afirmă că au fost pierdute și la dispariția a 63.000 de locuri de muncă.

„La fel stau lucrurile cu sumele pe care statul le-a pierdut definitiv în instanță și tot le mai are de plătit, cu banii care s-au dus pe apa sâmbetei din PNRR, și cu cele 63.000 de locuri de muncă dispărute — fiecare dintre ele însemnând o familie cu un salariu în minus, și un stat care încasează mai puține impozite și contribuții. Nu este o coincidență contabilă. Este prețul deciziilor luate, doar că plata lui a fost programată să apară după ce se termină exercițiul de imagine”, afirmă Budăi.

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În finalul mesajului, social-democratul susține că reducerea deficitului raportată după primele șapte luni nu poate fi considerată o performanță a Guvernului și afirmă că efectele politicilor adoptate sunt suportate de angajați și de mediul privat.

„Domnule Bolojan, un deficit «redus» pe hârtie, în șapte luni din douăsprezece, cu facturi puse deoparte, cu un PIB care scade cel mai mult din Europa, cu investiții care se prăbușesc după ce se termină banii europeni și cu toată nota trimisă la profesori, medici și antreprenori nu este o performanță de guvernare. Este o amânare, plătită din timpul și din buzunarul oamenilor care nu au de ales decât să aștepte, la fel ca firmele care au construit la noi în țară. România nu are nevoie de un contabil care ascunde bine cifrele. Are nevoie de un guvern care le rezolvă”, își încheie Marius Budăi mesajul.

Editor : M.I.

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