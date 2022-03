Marius Budăi: Pregătim o ordonanță de urgență pentru angajaţii companiilor vizate de sancţiunile împotriva Rusiei

Coaliţia de guvernare pregăteşte o ordonanţă de urgenţă pentru sprijinirea salariaţilor din companiile vizate de sancţiunile împotriva Rusiei, a anunţat, miercuri, ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Marius Budăi, la finalul şedinţei de Guvern.

„Colegii mei de la ANOFM au discutat astăzi la ANAF şi cu băncile din România. Pregătim la nivel de coaliţie o ordonanţă de urgenţă care va avea prevederi pentru şomajul tehnic. Am auzit începând de ieri această problemă. Am convocat deja la Ministerul Muncii o comisie de dialog social strict pentru această problemă. Se pare că sunt soluţii, şi eu pentru şomajul tehnic am prins un articol în ordonanţa de urgenţă cu o anumită derogare. Deci există soluţii, aşa cum am identificat pentru plata şomajului, cu siguranţă vor fi soluţii şi pentru salarii. Când se va termina comisia de dialog social cu siguranţă veţi primi o informare”, a spus Budăi, citata de Agerpres.

„Există soluţii, oamenii să nu se panicheze. Această ordonanţă este pe ordinea de zi a şedinţei de coaliţie şi eu sper ca dacă nu vineri, atunci sper ca săptămâna viitoare să o avem în Guvern. Am propus coaliţiei această ordonanţă pentru că există acest pericol de a se închide capacităţi de producţie din cauza crizei din Ucraina, Rusia şi Belarus”, a adăugat ministrul.

La rândul său, ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a spus că Guvernul urmează să vină cu un mix de măsuri care să vizeze zonele de energie, combustibili şi alimente sau alte produse şi bunuri care pot fi afectate sau sunt afectate de întreruperi pe lanţurile de aprovizionare generate în Europa.

Editor : M.B.