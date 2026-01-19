Marius Budăi spune că PSD ar vrea un Guvern fără Ilie Bolojan și USR: „Nu vom rămâne în orice condiții”

Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, luni, că premierul Ilie Bolojan este contestat „chiar din interiorul partidului său”. Budăi a afirmat că acesta ar putea fi înlocuit și s-ar putea forma o nouă majoritate fără USR, partid care, în opinia sa, „s-a remarcat în această guvernare doar prin gafe și scandaluri”, în timp ce PSD analizează scenariul ieșirii de la guvernare.

Marius Budăi a afirmat că nu se regăsește în politicile de austeritate promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan și spune că, „sufletește”, ar ieși „mâine” de la guvernare, însă avertizează că o astfel de decizie trebuie atent pregătită pentru a nu declanșa o criză politică și economică.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua socială Facebook, Budăi explică de ce PSD rămâne, deocamdată, în coaliția de guvernare, deși critică deciziile Executivului. „Sufletește vorbind, aș ieși mâine de la guvernare! Nu mă regăsesc deloc în aceste politici de austeritate, total contraproductive pentru societate și pentru economie”, a scris deputatul PSD.

Acesta susține că PSD a reușit, în interiorul guvernării, să blocheze măsuri care ar fi afectat românii.

„Alături de colegii mei din PSD am reușit să oprim scoaterea plafonului pe adaosul comercial la alimente și astfel să evităm o scumpire majoră la prețurile alimentelor de bază”, a scris deputatul. El mai spune că PSD „a reușit să impună creșterea salariului minim” și „să împiedice impozitarea solariilor”.

Deputatul PSD a mai afirmat că o ieșire de la guvernare ar putea avea consecințe grave. „Riscăm să provocăm o criză politică și economică, cu creșterea dobânzilor, a cursului valutar, a șomajului, care i-ar lovi cel mai tare exact pe cei care ne cer acum să ieșim de la guvernare”.

El a subliniat însă că PSD nu va rămâne „prizonierul” actualei guvernări și că scenariul retragerii de la guvernare este analizat în interiorul partidului. „Scenariul ieșirii PSD de la guvernare a fost și va rămâne pe masa Coaliției. Nu vom rămâne în orice condiții”, a transmis acesta.

Budăi îi avertizează pe partenerii de coaliție, PNL și USR, „să nu se mai joace cu focul” și îi acuză că au încălcat Acordul Politic, dând ca exemplu susținerea Acordului Mercosur, în pofida obiecțiilor PSD.

Deputatul PSD a mai afirmat că există și varianta înlocuirii actualului premier, „care este contestat chiar din interiorul partidului său”, și susține că o nouă formulă de guvernare ar putea exclude USR, partid pe care îl acuză că „s-a remarcat doar prin gafe și scandaluri”.

Editor : C.S.