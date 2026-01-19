Live TV

Marius Budăi spune că PSD ar vrea un Guvern fără Ilie Bolojan și USR: „Nu vom rămâne în orice condiții”

Data actualizării: Data publicării:
Fostul ministrul al Muncii, social-democratul Marius Budăi.
Fostul ministrul al Muncii, social-democratul Marius Budăi. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, luni, că premierul Ilie Bolojan este contestat „chiar din interiorul partidului său”. Budăi a afirmat că acesta ar putea fi înlocuit și s-ar putea forma o nouă majoritate fără USR, partid care, în opinia sa, „s-a remarcat în această guvernare doar prin gafe și scandaluri”, în timp ce PSD analizează scenariul ieșirii de la guvernare.

Marius Budăi a afirmat că nu se regăsește în politicile de austeritate promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan și spune că, „sufletește”, ar ieși „mâine” de la guvernare, însă avertizează că o astfel de decizie trebuie atent pregătită pentru a nu declanșa o criză politică și economică.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua socială Facebook, Budăi explică de ce PSD rămâne, deocamdată, în coaliția de guvernare, deși critică deciziile Executivului. „Sufletește vorbind, aș ieși mâine de la guvernare! Nu mă regăsesc deloc în aceste politici de austeritate, total contraproductive pentru societate și pentru economie”, a scris deputatul PSD.

Acesta susține că PSD a reușit, în interiorul guvernării, să blocheze măsuri care ar fi afectat românii.

„Alături de colegii mei din PSD am reușit să oprim scoaterea plafonului pe adaosul comercial la alimente și astfel să evităm o scumpire majoră la prețurile alimentelor de bază”, a scris deputatul. El mai spune că PSD „a reușit să impună creșterea salariului minim” și „să împiedice impozitarea solariilor”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Deputatul PSD a mai afirmat că o ieșire de la guvernare ar putea avea consecințe grave. „Riscăm să provocăm o criză politică și economică, cu creșterea dobânzilor, a cursului valutar, a șomajului, care i-ar lovi cel mai tare exact pe cei care ne cer acum să ieșim de la guvernare”.

El a subliniat însă că PSD nu va rămâne „prizonierul” actualei guvernări și că scenariul retragerii de la guvernare este analizat în interiorul partidului. „Scenariul ieșirii PSD de la guvernare a fost și va rămâne pe masa Coaliției. Nu vom rămâne în orice condiții”, a transmis acesta.

Budăi îi avertizează pe partenerii de coaliție, PNL și USR, „să nu se mai joace cu focul” și îi acuză că au încălcat Acordul Politic, dând ca exemplu susținerea Acordului Mercosur, în pofida obiecțiilor PSD.

Deputatul PSD a mai afirmat că există și varianta înlocuirii actualului premier, „care este contestat chiar din interiorul partidului său”, și susține că o nouă formulă de guvernare ar putea exclude USR, partid pe care îl acuză că „s-a remarcat doar prin gafe și scandaluri”.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
Armata germană
3
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
nicusor dan sustine un discurs
4
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
5
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
Digi Sport
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - DEZBATERE - IMPACTUL SOCIAL AL NOILOR TEHNOLOGII - 19 IUN 2023
Cine este noul secretar de stat de la Ministerul Energiei, fost vicepreședinte într-o companie falimentară cu datorii către stat
olguta vasilescu proiect pensii inquam octav ganea 20180810121827_IMG_7099-01
Olguța Vasilescu: „Consultăm membrii PSD înainte de a decide dacă rămânem la guvernare”
claudiu manda
Claudiu Manda: Bolojan nu cântă de multe ori din acelaşi playlist. S-ar putea să spunem „hai să schimbăm lăutarul”
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Lia Olguța Vasilescu, atac dur la adresa premierului: A lăsat locuitorii și compania Ford fără căldură
traian basescu pe strada
Băsescu: Deficitul bugetar nu se rezolvă doar prin creșterea taxelor. Sunt necesare reduceri de cheltuieli
Recomandările redacţiei
trump
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă...
Spain Train Crash
MAE: Un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul...
vagoane tren accident
Tragedie feroviară în sudul Spaniei: „Un accident extrem de ciudat”...
intrarea in sediul BNR
BNR menține dobânda-cheie la 6,50% în prima ședință de politică...
Ultimele știri
Centrala de cogenerare de la Petromidia a intrat în funcțiune. Instalația poate furniza energie și în Sistemul Energetic Național
Horațiu Potra rămâne în arest. Fiul și nepotul mercenarului, plasați în arest la domiciliu
Orașul din România care vrea să facă transportul public gratuit, ca să compenseze creșterea taxelor locale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de...
Fanatik.ro
Câte miliarde a cheltuit o instituție-cheie aflată în subordinea lui Bolojan, în 2025. Surpriză uriașă fix în...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Românul care a fost pe stadion la Senegal – Maroc, șocat de ce a putut să găsească la finala Cupei Africii pe...
Adevărul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și...
Playtech
Când poţi retrage banii din Pilonul III de pensii: peste un milion de români sunt înscrişi
Digi FM
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă"
Digi Sport
Ce salariu va avea Olimpiu Moruțan la Rapid
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Trump leagă anexarea Groenlandei de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru pace
Newsweek
Fără precedent. Casa de Pensii, amendată cu 1.000 lei pentru că nu crește pensiile. „Nu mai amânați”
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fanilor nu le vine să creadă că are aproape 80 de ani. Stallone, la sală: Devine tot mai greu, dar trebuie să...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”