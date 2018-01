Marius Dunca și-a anunțat retragerea de la Ministerul Tineretului și Sportului

Ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, a anunțat vineri dimineață că va renunța la funcție și nu va mai face parte din al treilea Guvern PSD-ALDE, condus de Viorica Dăncilă.

Marius Dunca a afirmat dimineață că, în ciuda unor semnături de susținere, el a decis să renunțe la funcție: „Vă anunţ că o să mă retrag, dar o să rămân un partener al sportului şi al organizaţiilor de tineret”.

„De două, trei luni am spus că o să fac un pas în lateral. Am discutat cu președintele Dragnea și dânsul mi-a zis: mai rămâi, de două, trei luni. I-am spus nu, pentru că sunt și președinte de organizație, trebuie să am grijă de organizația de partid”, a susținut Dunca.

Potrivit News.ro, el se află în centrul unui scandal legat de întârzierea plăţii premiilor pentru medaliile obţinute la Campionatele Europene de canotaj. În acelaşi timp, Dunca este acuzat de faptul că încearcă să obţină susţinere în lumea sportului alocând sume mari pentru premierea unor rezultate la sporturile neolimpice.

Fosta atletă Gabriela Szabo, în vârstă de 42 de ani, ar putea prelua portofoliul Ministerului Tineretului şi Sportului în Cabinetul Dăncilă, acesta putând fi al doilea mandat al său în fruntea MTS.

Contactată de News.ro, Gabriela Szabo a spus că nu ştie că s-ar afla pe lista posibililor miniştri din cabinetul Dăncilă, refuzând alte comentarii.

Marius-Alexandru Dunca a preluat, la 5 ianuarie 2017, postul de ministru al Tineretului şi Sportului de la Elisabeta Lipă. Dunca a făcut parte mai întâi din Guvernul Sorin Grindeanu şi, după căderea acestuia, în executivul condus de Mihai Tudose, care a demisionat la 16 ianuarie.

Dunca s-a născut la 19 iulie 1980, la Braşov, şi a absolvit Universitatea Transilvania în 2004, fiind de profesie inginer mecanic.

Între noiembrie 2006 şi noiembrie 2007, el a fost consilier cabinet parlamentar, iar în perioada decembrie 2007 - decembrie 2008 a fost consilier cabinet europarlamentar. Din iunie 2009 până în noiembrie 2009 a fost director coordonator al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Braşov. Din mai 2012 şi până în noiembrie 2015, Dunca a lucrat la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, îndeplinind funcţiile de vicepreşedinte şi ulterior preşedinte ANPC.

Marius Alexandru Dunca a fost şeful ANPC din februarie 2014 până la 3 noiembrie 2015, când a fost demis de către fostul premier Victor Ponta după tragedia din clubul Colectiv.

După demiterea de la ANPC, Marius Dunca a fost numit secretar general al Centrului Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile Omului (CIADO). El a mai fost director în cadrul societăţii Diamond Cleaning Braşov.

Marius Dunca este preşedintele PSD Braşov şi la 11 decembrie 2016 a fost ales senator de Braşov.

Astăzi, PSD se întruneşte de la ora 11:00 în şedinţa Comitetului Executiv Naţional (CExN), pentru a stabili componenţa viitorului guvern, la capătul unei săptămâni intense de negocieri cu liderii unor filiale judeţene, care încearcă să îşi impună reprezentanţi în noul executiv.

În pofida avertismentelor preşedintelui Klaus Iohannis, în cabinetul condus de Viorica Dăncilă s-ar putea regăsi şi persoane cu „probleme penale”, precum fostul ministru Rovana Plumb şi fostul vicepremier Sevil Shhaideh. De altfel, întrebat dacă membri ai PSD cu dosare penale ar putea face parte din viitorul guvern liderul social-democraţilor, Liviu Dragnea, a răspuns afirmativ: „Da. Am hotărât să ne facem noi Guvernul, şi nu alte instituţii”.

Citiți aici cine vor fi noii miniștri din Guvernul Dăncilă.