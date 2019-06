Marius Dunca și-a retras candidatura pentru funcția de secretar general PSD în favoarea lui Fifor

Marius Dunca a anunțat, vineri, după şedinţa Comitetului Executiv al PSD, că și-a retras candidatura pentru funcția de secretar general PSD în favoarea lui Mihai Fifor.

"Am avut o discuție înainte și cu Mihai Fifor. Noi suntem colegi la Senat și i-am spus Mihai dintre toți de aici ești o variantă bună, susțin toate proiectele, susțin pe doamna premier pentru funcția de președinte și am susținut de fiecare dată că nu poți să fii prim-ministru și să ai șef la partid. Cel care e prim-ministru trebuie să fie și șef la partid. Îl cunosc pe Mihai, îmi este coleg la Senat, am lucrat împreună și, cu siguranță, vom face o echipă, trebuie să dăm speranță și încredere în primul rând membrilor de partid și militanților care ne-au susținut. Am avut o discuție și înainte cu domnul Fifor, înainte de a candida. În CEx am anunțat decizia", a declarat vineri Marius Dunca, potrivit Mediafax.

Acesta a precizat că o susține în continuare pe Viorica Dăncilă pentru conducerea PSD.

"Câștigătoare la partid cred că va fi doamna premier împreună cu Mihai Fifor, secretar general, cu siguranță. Au altă abordare, modul de a face politică este cel raportat către cetățeni, către oameni. Decizia (de a mă retrage -n.r.) îmi aparține și am făcut un apel la toți colegii să mergem în Congres într-o formulă unde să nu-i punem pe delegați să aleagă. Dar evident este democrație, fiecare vrea să vorbească în Congres, să-și prezinte proievtul. Din punctul meu de vedere, delegații, colegii noștri din țară ar trebuie să meargă cu un mesaj pe care să-l dăm foarte clar", a completat Dunca.

Inițial, în competiția pentru funcția de secretar general al PSD s-au înscris Marius Dunca, Codrin Ștefănescu, Gabriel Petrea, Mihai Fifor, Felix Stroe și Rodica Nassar.