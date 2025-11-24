Live TV

marius_lazurca2
Consilierul prezidențial Marius Lazurca. Sursa: MAE
Consilierul de politică externă se ocupă de viziunea strategică, diplomație și înțelegerea intereselor și sensibilităților altor state. Consilierul de Securitate Națională evaluează permanent riscurile, gestionează crizele și anticipează amenințările. În România, șeful statului a decis ca cele mai importante două funcții din administrația prezidențială să fie ocupate de același om: Marius Lazurca. Acesta a vorbit în exclusivitate la Digi24, despre așteptările lui Nicușor Dan privind performanța echipei sale, precizând că președintele României „se pregătește în amănunt pentru fiecare interacțiune cu noi, consilierii, și că are pretenții de exactitate și de substanță de la noi, care sunt destul de greu de atins. Standardele pe care ni le-a fixat domnul președinte sunt foarte înalte”. 

Marius Lazurca a preluat la Palatul Cotroceni, în administrația președintelui Nicușor Dan, întâi, funcția de consilier pentru politică externă, ulterior funcția de consilier pentru securitate națională. Întrebat cum gestionează cele două aspecte complexe ale activității sale în cadrul echipei președintelui, oficialul a explicat:

Nu o să pretind, oricât de dificil mi-ar fi, poate, ca diplomat, că lucrurile nu sunt complicate sau că intensitatea nu e maximă pe ambele portofolii, așa cum semnalați și dumneavoastră. Acum, nu am pretenția nici să pot descifra până la capăt intenția domnului președinte atunci când a luat această decizie. De data asta datorită agresiunii ruse împotriva Ucrainei, noilor circumstanțe geopolitice globale, această suprafață de contact și de suprapunere dintre cele două portofolii a crescut. De aici și nevoia de a integra cele două departamente, fiindcă intenția domnului președinte, anticipez puțin, nu este doar de a așeza un soi de Vodă Cuza deasupra celor două portofolii, de a face o uniune personală între cele două portofolii, ci de a obține, la limită, integrarea celor două departamente, astfel încât acțiunea de securitate și acțiunea de politică externă a Administrației Prezidențiale să fie deplin integrate”.

Standarde înalte pentru consilierul prezidențial

Întrebat cum lucrează cu președintele Nicușor Dan în rolul său de dublu consilier și dacă liderul de la Cotroceni se lasă consiliat, Marius Lazurca a precizat:

Se cere consiliat, se cere consiliat. Din păcate, nu am despre mine sentimentul că sunt la înălțimea, întotdeauna, a exigențelor domnului președinte. Trebuie să vă spun că domnul președinte se pregătește în amănunt pentru fiecare interacțiune cu noi, cu consilierii și că are niște pretenții de exactitate și de substanță de la noi, care sunt destul de greu de atins. Standardele pe care ni le-a fixat domnul președinte sunt foarte înalte. Ele se aplică tuturor membrilor echipei și trebuie să vă spun că ritmul de lucru la Administrația Prezidențială e foarte intens.

Despre telefonul dat de Xi Jinping lui Nicușor Dan și relațiile de politică externă

Pe 22 mai 2025, președintele Chinei, Xi Jinping, l-a felicitat pe Nicușor Dan pentru alegerea în funcția de președinte al României.

„România a fost a treia țară din lume care a stabilit relații diplomatice cu Republica Populară Chineză. De-a lungul timpului, cele două țări se tratează reciproc cu respect și egalitate, iar cooperarea reciproc avantajoasă continuă să se aprofundeze, consolidând prietenia tradițională dintre noi”, se arăta în mesajul de felicitare publicat de Ambasada Chinei în România.

Întrebat despre acest aspect, având în vedere faptul că Administrația Prezidențială nu a comunicat despre acest telefon, despre discuția respectivă și, în general, în România, la nivelul autorităților se vorbește destul de puțin despre China, Marius Lazurca a precizat că „există toată deschiderea pentru construirea unui climat de maximă transparență cu privire la politicile noastre sau acțiunile noastre diplomatice în raport nu numai cu un stat anume, ci în general. Acum, spunând aceasta, trebuie să admitem și dumneavoastră, care vă ocupați de acest domeniu de multă vreme, și eu, care lucrez pentru diplomația românească de, iată azi-mâine 20 de ani, că nu există transparență deplină în domeniul diplomatic și că diplomația este o meserie în care confidențialitatea, în care discreția sunt o regula jocului, nu dintr-o obsesie...”.

Citește și CSAT are astăzi ședință. Strategia Naţională de Apărare şi prevenirea traficului de droguri, pe agenda discuțiilor

„Cine citește Strategia Națională de Apărare a Țării înțelege că ceea ce ne-a interesat în primul rând nu este să desemnăm vinovați actori statali în termeni de adversitate, în afara, sigur, a cazului care se impune de la sine, și anume al Federației Ruse, care, prin propria decizie luată în februarie 2022 de a invada ilegal și injust Ucraina, s-a poziționat ca principală amenințare la adresa securității României. Ceea ce ne interesează este să identificăm o gamă de potențiale sau de atacuri reale la adresa securității României, de orice natură ar fi aceste atacuri, să înțelegem cum se produc ele și să creăm mecanismele locale de identificare a atacului, de atribuire a atacului, fiindcă atribuirea atacului oferă și argumente pentru un dialog politic cu eventualul actor statal care ar fi îndărătul acestui atac și să ne creăm mecanismele de imunitate locală care să ne permită să rămânem în siguranță”, a adăugat consilierul prezidențial.

Editor : C.A.

