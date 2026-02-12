Fosta mână dreaptă a lui George Simion, suveranistul Marius Lulea, susţine că România nu are motive să investească în apărare. Tot el spune că în cazul unui eventual război, e mai bine să „cedăm temporar”.

„Ați spus despre programul de înarmare. România nu are nevoie de bani de înarmare, nu avem niciun motiv să ne înarmăm, nu avem niciun motiv să ajungem într-un conflict. Uneori este mai bine să cedezi temporar decât să intri într-un război pe care nu îl poți câștiga sau care se poate întinde pe termen foarte lung, pentru că distrugerile materiale și umane, care apar într-un război atât de crunt cum este cel din Ucraina, nu se pot reface nici în cateva generații,” a declarat Marius Lulea, fost prim-vicepreşedinte AUR.

Declarațiile vin în contextul în care, nu demult, fostul numărul doi din AUR l-a criticat pe George Simion atunci când a tăiat tortul Groenlandei. Atunci Marius Lulea a reacționat într-un mesaj pe o rețea de socializare și a spus că „Groenlanda e Danemarca”.

Editor : A.P.