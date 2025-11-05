Mircea Abrudean l-a primit, miercuri la Senat, pe Mark Rutte. La întâlnirea cu președintele Senatului, secretarul general al NATO a subliniat că „România este o țară sigură, protejată de Alianță și un partener de încredere în promovarea valorilor și principiilor euroatlantice”. Președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu a anunțat că a discutat cu Rutte despre consolidarea prezenței aliate pe Flancul Estic și despre Hubul European de Securitate Maritimă.

ACTUALIZARE 19.51 „Am primit astăzi vizita Secretarului General al NATO, Mark Rutte, într-un moment important pentru securitatea europeană și pentru România. Am discutat despre consolidarea prezenței aliate pe Flancul Estic, despre noile amenințări cu drone și, mai ales, despre Hubul European de Securitate Maritimă pe care îl propunem la Marea Neagră, un proiect cu impact strategic pentru întreaga Alianță.

Am demonstrat în nenumărate rânduri că suntem un partener serios și respectat în #NATO, pregătit să oferim stabilitate, soluții și inițiativă.

Sub conducerea lui Mark Rutte, NATO își reafirmă forța, unitatea și capacitatea de a acționa rapid în fața provocărilor. Apreciez leadershipul său echilibrat și abordarea directă, orientată spre rezultate, valori pe care le împărtășim.

România rămâne un important pilon de siguranță pentru Europa”, a scris Sorin Grindeanu, miercuri pe Facebook.

Știrea inițială

Vizita reprezintă un nou semnal de încredere în rolul activ și responsabil pe care România îl are în cadrul Alianței Nord-Atlantice și în consolidarea securității pe Flancul Estic, arată comunicatul de presă al Senatului României.

La întrevedere, președintele Senatului a reafirmat angajamentele comune privind protejarea regiunii Mării Negre, un spațiu de importanță strategică pentru stabilitatea europeană și pentru securitatea rutelor comerciale.

La rândul său, secretarul general al NATO a subliniat că România este o țară sigură, protejată de Alianță și un partener de încredere în promovarea valorilor și principiilor euroatlantice.

Foto: senat.ro.

„România este o țară sigură și protejată de NATO, iar mesajele secretarului general Mark Rutte pe care acesta le transmite legat de siguranța și securitatea pe Flancul Estic sunt foarte clare. Comunicarea este extrem de importantă în tot ceea ce facem pentru a nu lăsa loc de interpretare. Alianța Tratatului Atlanticului de Nord este constant preocupată de protejarea Flancului Estic și de consolidarea Regiunii Mării Negre, care trebuie să fie un spațiu sigur pentru oameni, comerț și investiții", a declarat Mircea Abrudean.

România continuă să își consolideze capacitățile de apărare și să contribuie activ la securitatea colectivă a Alianței. Recent, Parlamentul României a adoptat legislație suplimentară care permite instituțiilor naționale să acționeze ferm împotriva incidentelor cu drone, consolidând astfel apărarea antiaeriană și capacitățile de monitorizare, mai spune sursa citată.

În paralel, România își întărește capabilitățile de producție în domeniul apărării, cele mai recente exemple fiind deschiderea fabricilor Hanwha Aerospace și Rheinmetall pe teritoriul național.

Săptămâna curentă marchează o serie de evenimente importante cu tematică NATO găzduite de Senatul României: NATO Industry Forum, reuniunea plenară a Grupului Consultativ Industrial al NATO și Forumul Euro-Atlantic pentru Reziliență, toate subliniind rolul strategic al țării noastre în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Editor : Ana Petrescu