Mark Rutte: „România investeşte în NATO şi vreau să fiu foarte clar: NATO investeşte în România”

Mark Rutte a fost primit la Palatul Cotroceni și a susținut o conferință de presă cu Nicușor Dan. Foto: presidency.ro

Secretarul general NATO, Mark Rutte, a afirmat că România înţelege importanţa investiţiilor în apărare şi alocă mai mult de 2% din Produsul Intern Brut pentru acest sector. Potrivit lui Rutte, România investeşte în NATO, dar şi Alianţa Nord-Atlantică investeşte în România.

„România înţelege importanţa investiţiei în apărare şi dumneavoastră daţi acest exemplu, cheltuiţi deja mai mult de 2% pentru apărare, cu planul de a spori la 3,5% până în 2030 şi, de asemenea, un supliment de 5% va fi pentru investiţii legate de securitate. Este clar că România investeşte în NATO şi vreau să fiu foarte clar: NATO investeşte în România”, a declarat Mark Rutte miercuri, la Palatul Cotroceni, într-o conferinţă de presă comună cu Nicușor Dan.

El a menţionat că NATO ia în serios incursiunea dronelor ruse în spaţiul aerian al României.

„În lunile recente aţi văzut incursiunea dronelor ruse în spaţiul dumneavoastră aerian. Indiferent de intenţie, NATO ia aceste incidente foarte serios şi, de asemenea, vom rămâne vigilenţi pentru că apărarea şi descurajarea sunt cele mai importante. NATO este pregătit şi capabil să facă ceea trebuie pentru apărare. Aceasta include şi activităţi ca Santinela Estică, ceea ce întăreşte poziţia noastră pe tot Flancul de Est, inclusiv regiunea Mării Negre. Acesta înseamnă mai multe capacităţi care pot fi folosite atunci când este nevoie şi unde este nevoie, nu există nicio îndoială că NATO este determinat să protejeze Alianţa”, a transmis secretarul general al NATO.

El a explicat în ce constă forumul NATO de la Bucureşti.

„Adună laolaltă civili, militari, oficiali guvernamentali, lideri din industrie, firme mari până la start-up-uri mici şi va fi o întâlnire cu un singur scop comun: să ajutăm la a reduce diferenţa între ceea ce avem şi ceea ce ne trebuie, vom lucra mână-mână pentru accelerarea inovaţiei, achiziţiei. De asemenea, vom lucra împreună pentru a creşte producţia şi reduce cheltuielile”, a afirmat Mark Rutte.

