Exclusiv Marko Bela crede că apropierea UDMR de Viktor Orban a fost greșită: „Noi trebuia să fim echidistanți. S-au atașat unui singur partid”

Fostul președinte al UDMR, Marko Bela. Foto: INQUAM Photos/Raul Stef
Fostul președinte UDMR este de părere că politica dusă de reprezentanții Uniunii în ultima perioadă a fost una greșită, pentru că maghiarii din România ar fi trebuit să aibă relații strânse cu toate partidele democratice din Ungaria, nu doar cu formațiunea premierului Viktor Orban. 

Întrebat, în cadrul unui interviu acordat Digi24, dacă actualul lider UDMR, Kelemen Hunor, a greșit atunci când l-a susținut pe Viktor Orban, Marko Bela a transmis:

„Da. După părerea mea noi trebuie să fim echidistanți în ceea ce privește viața politică din Ungaria și să avem relații cât mai strânse cu toate partidele democratice din Ungaria, nu doar cu cei care guvernează în Ungaria. În ultima vreme, UDMR s-a angajat la o relație foarte specială cu partidul de guvernământ Fidesz și nu a avut legături cu alte partide în Ungaria. Și nu e bine.

Noi nu trebuie să ne implicăm în problemele politice ale Ungariei. Noi avem nevoie, în orice moment, de susținerea tuturor partidelor politice”.

Fostul lider UDMR este de părere că, în acest context, partidul are nevoie de o schimbare. 

„UDMR trebuie să încerce să aibă o relație cât mai bună cu partidul care va veni la guvern și trebuie să se tragă anumite învățăminte din cele întâmplate.

Este nevoie de o schimbare în privința politicii duse de UDMR și a orientării pe care am avut-o în cazul Ungariei. Deci este nevoie de o schimbare din acest punct de vedere. În primul rând trebuie să aibă loc o analiză foarte serioasă și este nevoie să se stabilească unde s-a greșit.

Nu sunt convins, în acest moment, că colegii mei din UDMR își dau seama că, de fapt, au făcut o greșeală destul de mare atunci când s-au atașat unui singur partid din Ungaria”, a mai spus Marko Bela, fără să precizeze dacă este nevoie și de o schimbare în rândul conducerii UDMR. 

Acesta a vorbit și despre orientarea Ungariei în ultimii ani, în special față de politicile UE:

„După 16 ani, a existat o nemulțumire foarte mare în Ungaria privind politica dusă de Viktor Orbán.

Dar ceea ce am și criticat de mai multe ori era orientarea Ungariei față de UE – o politică antieuropeană, aș putea spune, de izolare și, în același timp, de foarte multe ori o retorică prorusă. Cu ceea ce, bineînțeles, nu pot să fiu și nu am fost de acord, nemaivorbind de situația maghiarilor din România, care în mod cert au un interes deosebit pentru continuarea orientării occidentale, integrarea în continuare în UE”.

Marko Bela, 74 de ani, este un scriitor, traducător și politician de etnie maghiară din România.

A condus timp de 18 ani Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR), predând formațiunea lui Kelemen Hunor, și a fost senator al României între 1990 și 2016, respectiv viceprim-ministru în guvernele Tăriceanu, Boc și Ungureanu. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, din 1978, și al Uniunii Scriitorilor din Ungaria, din 1990. A primit în 2004 Marea Cruce a Republicii Ungare și Steaua României, în grad de cavaler.

Kelemen Hunor a vorbit cu Peter Magyar și merge la Budapesta. Ce spune despre relația cu Tisza și despre realizările lui Viktor Orban

