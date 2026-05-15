Marko Bela se declară îngrijorat de criza politică: „Partidele pro-europene au un talent extraordinar de a strica lucrurile”

Fostul președinte al UDMR, Marko Bela. Foto: INQUAM Photos/Raul Stef

Fostul preşedinte al UDMR, Marko Bela, a declarat vineri, pentru Agerpres, că este îngrijoat de situaţia politică din ţară şi că partidele politice pro-europene au avut „un talent extraordinar de a strica lucrurile”.

„Eu am crezut că lucrurile s-au echilibrat după alegerile prezidenţiale, s-a format o coaliţie cu o majoritate liniştitoare şi că lucrurile sunt pe făgaşul normal, dar văd că partidele politice, de altfel pro-europene şi pro-integrare, au avut un talent extraordinar de a strica lucrurile. Ce să vă spun?! Sunt îngrijorat în acest moment”, a spus Marko Bela.

El a adăugat că UDMR trebuie să contribuie la formarea unei noi coaliţii şi că el personal ar prefera refacerea unei mari coaliţii, dar fără AUR.

„UDMR ar trebui să contribuie bineînţeles la formarea unei noi coaliţii, dar noi singuri nu avem posibilitatea de a influenţa decisiv lucrurile, din păcate. Nici PSD, nici PNL nu au în acest moment majoritate. Eu aş prefera, vă spun sincer, refacerea unei mari coaliţii, fără AUR”, a menţionat Marko Bela.

La Cluj-Napoca are loc, vineri, Consiliul Reprezentanţilor Uniunii (CRU) al UDMR, în cadrul căruia, preşedintele formaţiunii, Kelemen Hunor, va susţine un raport politic.

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare, pentru ziua de luni, începând cu ora 09:00, în vederea desemnării premierului.

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituţia României, Preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru”, a anunțat, joi, Administraţia Prezidenţială.

