Măsurile fiscale, discutate în Guvern. Ciolacu: Vrem să stimulăm munca cinstită şi să descurajăm portiţele de evaziune

Premierul Marcel Ciolacu spune că proiectul de măsuri fiscale, discutat în primă lectură în şedinţa de Guvern, îşi propune să stimuleze munca cinstită şi să descurajeze „portiţele de optimizare fiscală şi evaziune”. El a vorbit și despre, reducerea cheltuielilor statului, pentru care au fost luate câteva măsuri în pachetul fiscal.

„Am încheiat azi consultările pe tema ordonanţei privind măsurile fiscal-bugetare. Ne-am întâlnit în ultimele zile cu grupurile parlamentare, cu structurile asociative ale administraţiei locale, cu organizaţiile neguvernamentale, dar şi cu patronatele şi sindicatele. Acum putem să discutăm în primă lectură acest proiect care propune reaşezarea sistemului fiscal pe baze echitabile. Vrem să stimulăm munca cinstită şi să descurajăm portiţele de optimizare fiscală şi evaziune. Propunem o abordare echilibrată, cu patru componente. Reducerea cheltuielilor statului este prima, urmată de creşterea colectării şi combaterea evaziunii fiscale. Iar elementele-cheie ale proiectului sunt legate de supraimpozitarea luxului, viciului şi profitului excesiv şi, extrem de important, de asigurarea echităţii fiscale între contribuabili”, a spus Ciolacu, în deschiderea ședinței de Guvern.

„Reducerea cheltuielilor statului este principiul de bază de la care am plecat. Nu poţi să ceri doar sectorului privat să facă eforturi, trebuie ca şi statul să dea un exemplu. Astfel, reducem masiv funcţiile de conducere din aparatul bugetar. Tăiem posturi vacante, comasăm şi descentralizăm instituţii ca să reducem birocraţia şi limităm cheltuielile statului, inclusiv prin plafonarea sporurilor. Cu salariu la stat de 8.000 de lei nu poţi cere şi vouchere de vacanţă, plus îndemnizaţie de hrană. Cei cu salarii mai mici vor primi în continuare vouchere, chiar le creştem valoarea, dar e total incorect să le dăm şi super-bugetarilor. În plus, nu mai poţi fi şef la o companie de stat, cu zeci de consilieri, secretare şi bonusuri uriaşe dacă n-ai performanţă,”, a adăugat el.

„Un capitol important îl reprezintă măsurile de reducere a fraudei şi evaziunii fiscale. Creştem masiv amenzile şi trecem pe scară largă la confiscarea bunurilor din evaziune. Introducem un instrument nou, numit E-sigiliu ca să vedem trasabilitatea mărfurilor şi impozităm cu 70% sumele nejustificate de persoanele fizice. Am ţinut mult la supraimpozitarea luxului, a viciilor şi mai ales a profiturilor excesive. Cred cu tărie că sunt necesare şi legitime, mai ales în această perioadă! Cine are proprietăţi scumpe, de peste 500.000 de euro sau maşini scumpe, este normal să plătească mai mult! De asemenea, alcoolul, tutunul, băuturile cu zahăr şi, ulterior, jocurile de noroc trebuie taxate mai mult! Asta pentru că produc efecte ce devin probleme majore de sănătate publică ale ţării”, a spus Ciolacu.

„Taxăm suplimentar profitul băncilor şi, mai ales, venim cu o nouă filozofie în cazul companiilor mari, care vor plăti un impozit de minim 1% din cifra de afaceri. Este o măsură de echitate, pe care o propun de doi ani, de când eram în opoziţie, ca marile companii să plătească măcar la nivelul minim al unei companii româneşti. Avem însă grijă ca investiţiile acestor mari firme, sume importante, să fie protejate, fiind eliminate din calculul acestui impozit. Mai mult, asigurăm echitatea fiscală între contribuabili prin eliminarea graduală a excepţiilor şi privilegiilor fiscale. Aceste facilităţi fiscale sunt estimate la 75 miliarde lei, aproape 5% din PIB. Nu putem continua cu acest sistem ciuruit fiscal care a devenit un paradis fiscal”, a mai spus Ciolacu.

Premierul a anunțat, pe de altă parte, mărirea salariul minim pe economie.

„Majorarea este de 10% la cel general, de la 3.000 la 3.300 lei şi cu 12,5% în construcţii, de la 4.000 lei la 4.500 lei”, a explicat el.

„Nu mărim cota generală de TVA de 19% şi păstrăm cota redusă de 5% la lemne, energie termică, cărţi, manuale şi evenimente culturale, respectiv cota de 9% la alimente şi medicamente”, a adăugat Ciolacu.

