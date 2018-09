Meci între miniştri: Toader sugerează că Teodorovici nu ştie despre ce vorbeşte

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, afirmă, referitor la "nemulţumirea" ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici, că atunci când a făcut declaraţia respectivă, "probabil emoţională", acesta "gândit la altceva sau la altcineva", Toader explicând că vineri el nu a fost în delegaţie, ci la minister, unde i-a evaluat pe cei opt candidaţi la funcţii de conducere din PICCJ, DNA şi DIICOT. Totodată, Toader a spus că nu a primit la minister pentru avizare proiectul de OUG privind Fondul Suveran, ci "o copie prealabilă, ca emitentul să dea formă şi cu cerinţele legale necesare", transmite News.ro.

Ministrul Justiţiei a fost întrebat, miercuri, de jurnalişti, dacă ştie să fie supus unor evaluări, în contextul în care i s-au adus critici.

"Eu spuneam şi repet cu toată convingerea: fiecare dintre noi trebuie să fie evaluat, fiecăruia îi vine o vreme a evaluării şi deci şi pentru mine. Cu privire la nemulţumirea domnului Teodorovici, am citit şi eu în presă, când eram la Roma. Domnul Teodorovici ştie că îl apreciez şi că avem o foarte bună relaţie. Eu am crezut şi cred încă faptul că în momentul în care a dat acea declaraţie, probabil emoţională, s-a gândit la altceva sau la altcineva. De ce? Pentru că a făcut două afirmaţii, din câte ştiu eu: una privind ziua de vineri, când aş fi fost într-o delegaţie, şi alta privind avizarea Fondului Suveran", a spus Tudorel Toader.

El a explicat că vineri nu a fost în delegaţie.

"Vă asigur că ambele afirmaţii nu au acoperire faptică. De ce? Pentru că vineri eram la MJ începând de la orele 7.10 sau 7.15, pentru că vineri am evaluat cei opt candidaţi pentru funcţiile de conducere din cadrul Parchetului de la Înalta Curte, DNA şi DIICOT. Tot vineri, în mai multe rânduri, am vorbit cu domnul Teodorovici, cu experţii dânsului, tot vineri, eu personal, cu un secretar de stat, am mers la Ministerul Finanţelor şi am discutat despre ordonanţa de urgenţă privind insolvenţa. Prin urmare, am plecat de la Ministerul Justiţiei probabil în jur de orele 15. Prin urmare, vineri n-am fost nici într-o delegaţie", a afirmat Toader.

El a comentat şi a doua afirmaţie, "cea privind prea multe observaţii la Fondul Suveran".

"Aici ştiţi că iniţial a fost adoptată o lege cu privire la înfiinţarea Fondului Suveran, ştiti că instanţa constituţională a declarat legea ca fiind neconstituţională. Ministerul Finanţelor a elaborat un proiect de ordonanţă de guvern, dar ordonanţă simplă privind Fondul Suveran. I-am dat aviz negativ pentru că ieşise din termenul în care Guvernul era abilitat să emită ordonanţe. Ministerul Finanţelor a revenit cu un proiect de ordonanţă de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă a trimis-o în copie la Ministerul Justiţiei, Ministerul Justiţiei a formulat observaţii de îmbunătăţire a proiectului de ordonanţă. Deci reţineţi, la Ministerul Justiţiei n-a venit proiectul spre avizare, a venit o copie prealabilă, ca emitentul să dea formă şi cu cerinţele legale necesare. Dar, în cursul zilei de luni, de marţi, de dată recentă, nu s-a discutat de Fondul Suveran, s-a discutat de ordonana de urgenţă privind insolvenţa", a explicat Toader, citat de News.ro.

"Am senzaţia că există o lipsă a dorinţei de asumare"

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, afirma, luni, că a observat o lipsă a unei dorinţe de asumare din partea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, în ceea ce priveşte cadrul legislativ pentru înfiinţarea Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI).

Legea privind înfiinţarea FSDI a fost atacată la Curtea Constituţională atât de către PNL, USR şi PMP, cât şi de către preşedintele Klaus Iohanniss, iar în 18 iulie CCR a decis că actul normativ este neconstituţional.

Ministerul Finanţelor ar trebui să stabilească cadrul legislativ pentru înfiinţarea FSDI până la finalul acestui an, potrivit obiectivelor asumate. Însă, Teodorovici spunea că este nemulţumit de modul în care lucrează cu ministrul Justiţiei.

”Ne-am angajat ca, până la finalul anului, să fie stabilit cadrul legislativ în ceea ce priveşte acest fond. (...) Însă, am primit din partea Ministerului Justiţiei mai multe observaţii decât este actul în sine. Sunt dezamăgit că am primit de la Ministerul Justiţiei multe aspecte (...)”, spunea ministrul luni, în cadrul unei conferinţe de presă.

Teodorovici spunea că ministrul Tudorel Toader este mai mereu plecat în delegaţie.

”Am avut o discuţie cu Ministerul Justiţiei, dar dânsul a fost plecat în delegaţie. Acum, iar a plecat în delegaţie. Între două deplasări este greu să faci un fond suveran”, adăuga ministrul.

Ministrul acuza o lipsă de asumare din partea Ministerului Justiţiei.

”Am senzaţia că există o lipsă a dorinţei de asumare. Este un proiect al Guvernului, tot stăm, discutăm (...). Este o fugă de asumare a unor decizii”, spunea ministrul.

Teodorovici considera că şi în cazul legii insolvenţei există o lipsă de asumare a unui aviz din partea Ministerului Justiţiei.

Proiectul de lege pentru înfiinţarea FSDI a fost finalizat şi lansat la sfârşitul lunii august 2017 în dezbatere publică de Ministerul Finanţelor, instituţia care va supraveghea Fondul. Potrivit proiectului, fondul urma să cuprindă 27 de participaţii minoritare sau majoritare ale statului la companii profitabile, cu o valoare contabilă de circa 45 miliarde lei (9,7 miliarde euro).