Membrii Consiliului de Administraţie al SRR au fost avizaţi de comisiile parlamentare. Pe listă e și Ioana Dogioiu

sedinta comuna a parlamentului
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
AUR spune că va face contestație la CCR

Membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR) au fost avizaţi, luni seara, de comisiile reunite de cultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. Printre aceștia este și purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. Anterior, toţi candidaţii au fost audiaţi. Pe de altă parte, AUR a anunațat că va contesta la Curtea Constituțională numirile de la SRR și Societatea Română de Televiziune.

Au fost astfel validaţi prin vot: Ruxandra Ileana Săraru (titular), Radu-Bogdan Herjeu (titular) şi Alexandru Ioan Şerbănescu (titular) - din partea PSD; Maria Muntean (titular) şi Maria Lăcrămioara Nicolescu (supleant) - din partea AUR; Vlad Mircea Pufu (titular) şi Alexandra Bogdan (supleant) - din partea PNL; Robert Cristian Schwartz (titular), Alexandra Coliban (titular) şi Cristian-Gabriel Seidler (supleant) - propuşi de USR; Annamaria Bodoczi (titular) şi Katalin Demeter (supleant) - din partea UDMR, potrivit Agerpres.

Din partea preşedintelui României au fost validaţi de comisii Dragoş-Gabriel Pătlăgeanu (titular) şi Camelia-Tatiana Ilie (supleant), iar din partea Guvernului Nadina-Ioana Dogioiu (titular) şi Daniela-Elena Sălbatecu (supleant).

Din partea salariaţilor SRR au fost validaţi: Marius-Dorian Tănase (titular), Nicoleta-Viorica Balaci (titular), Mihai-Ioan Miclăuş (supleant) şi Laurenţiu-Marius Olteanu (supleant).

Din partea minorităţilor au fost avizaţi Ruxandra Georgeta Gheorghe (titular) şi Mirela Antoanela Petrescu (supleant).

Noii membri în CA al SRR vor fi validaţi de senatori şi deputaţi, marţi, într-o şedinţă comună a Parlamentului.

AUR spune că va face contestație la CCR

Grupurile parlamentare ale AUR din Senat şi Camera Deputaţilor anunţă că vor ataca la CCR repartizarea locurilor în Consiliile de administraţie ale Televiziunii şi Radioului Public.

Comisiile reunite de cultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au avizat luni seara propunerile pentru Consiliile de administraţie al SRTv şi SRR.

„Grupurile AUR din Senat şi Camera Deputaţilor acuză partidele puterii că fură votul românilor şi îşi bat joc de lege, în contextul nominalizărilor în Consiliile de administraţie ale Televiziunii şi Radioului Public. Deşi prevederile legale sunt clare, iar repartizarea locurilor în CA ale SRR şi SRTv trebuie să respecte proporţionalitatea configuraţiei din Parlament, puterea vrea să acorde un număr de locuri egal atât AUR, cât şi UDMR, o formaţiune cu 32 de parlamentari, de aproape trei ori mai puţin în comparaţie cu AUR (90). De asemenea, deşi PNL are 73 de senatori şi deputaţi, iar USR doar 59, aşadar mult mai puţini decât numărul parlamentarilor AUR, PNL şi USR primesc mai multe locuri în cele două Consilii de administraţie decât AUR", se arată într-un comunicat al AUR.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, susţine că puterea încalcă legea şi nu acordă AUR câte doi reprezentanţi Consiliile de administraţie ale SRTv şi SRR.

