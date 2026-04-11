Exclusiv Merită Bolojan porecla „Ilie sărăcie”? Consilierului guvernatorului BNR: „Doamne-fereşte, nu!” Argumentele lui Eugen Rădulescu

Prim-ministrul Ilie Bolojan susține o conferință de presă la Palatul Victoria din București, 24 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, a afirmat că premierul Bolojan nu merită porecla „Ilie sărăcie” şi a explicat că acesta a luat o economie ajunsă în pragul prăbuşirii şi a reuşit să reducă deficitul bugetar mai mult decât a promis, în condiţiile în care scăderea economică nu a fost aşa de mare cum ar fi putut să fie.

Eugen Rădulescu a fost întrebat, sâmbătă, la Digi 24, dacă premierul Bolojan merită porecla „Ilie sărăcie”.

„Doamne-fereşte, nu, câtuşi de puţin! Este un om care a luat o economie ajunsă în pragul prăbuşirii şi a reuşit nu numai ca să reducă deficitul bugetar mai mult decât a promis anul trecut şi vedem ce se va întâmpla anul acesta, dar a făcut-o în condiţiile în care scăderea economică nu a fost nici pe departe aşa de mare cum ar fi putut să fie. Nu, nici vorbă. Cred că, având în vedere şi constrângerile de ordin politic, ceea ce a făcut el este foarte bine, meritoriu”, a afirmat Eugen Rădulescu.

În spaţiul public, criticii lui Ilie Bolojan, nemulţumiţi de constrângerile bugetare şi de reducerile pe care le-a făcut pentru a redresa bugetul României, i-au dat porecla de „Ilie Sărăcie”.

