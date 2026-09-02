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Angela Merkel: „Trebuie să cheltuim mai mult pentru apărare”. Ce spune fostul cancelar despre un rol de emisar în relația cu Putin

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Fostul cancelar german și-a lansat la Bucureşti volumul "Libertate. Amintiri. 1954-2021". Foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez
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Din articol
„Putin oferă respect numai celor care au putere politică”

Fostul cancelar german Angela Merkel şi-a exprimat, marţi, încrederea în faptul că democraţia şi libertatea pot garanta în continuare un viitor bun şi sigur, menţionând că va trebui să cheltuim mai mult pentru apărare. 

Merkel şi-a lansat la Ateneul Român volumul „Libertate. Amintiri 1954 - 2021” într-un dialog public cu diplomatul Emil Hurezeanu, fost ministru al Afacerilor Externe. 

„L-aş întreba, în primul rând, ce sistem de ordine crede că garantează libertatea, deci ce sistem politic crede el că este mai sigur şi aş discuta despre acel sistem politic. Întrebarea pe care o adresează foarte mulţi tineri în ziua de astăzi este de înţeles. Dacă privim către trecut, Războiul Rece era rău, dar era ceva sigur, pentru că a existat această descurajare nucleară. Nu s-au implicat însă armele, nu s-au utilizat armele după Hiroshima şi Nagasaki. 

Noi am avut această mişcare extraordinară în Europa, mişcare către libertate, 1990, şi că vom primi siguranţă şi libertate. Dintr-o dată, oamenii, tinerii vorbesc acum despre drone, despre pericole. Americanii nu mai sunt de partea noastră, deci sunt o serie de ameninţări şi este foarte normal să-şi pună aceste întrebări: «Mai puteţi să ne oferiţi această promisiune a siguranţei? Mai puteţi să ne oferiţi aceeaşi siguranţă pe care aţi avut-o voi sau părinţii voştri?». Şi eu cred în continuare că democraţia este o formă potrivită pentru aceste valori”, spus Merkel, potrivit traducerii oficiale, răspunzând unei întrebări din public referitoare la faptul că astăzi democraţia şi libertatea nu ar mai putea garanta un viitor bun şi sigur, conform Agerpres.

Fostul cancelar a subliniat însă, că „va trebui să cheltuim mai mult pentru apărare decât am cheltuit mulţi ani de zile”.

Amânarea luării unei decizii ferme privind invitarea Ucrainei să adere la NATO, la reuniunea Alianţei Nord Atlantice de la Bucureşti, relaţia Germaniei cu Rusia în privinţa importului de gaze ruseşti ori războiul din Ucraina au fost alte subiecte abordate pe parcursul dialogului, Merkel subliniind că îi admiră „curajul preşedintelui Volodimir Zelenski de a se opune ruşilor”. 

„Preşedintele Joe Biden i-a oferit preşedintelui Zelenski să părăsească Ucraina şi să primească azil în America. Dar preşedintele Zelenski a rămas acolo şi, dacă nu ar fi făcut acest lucru, nu ar mai fi existat Ucraina suverană şi independentă cum există astăzi. Şi el a decis să lupte”, a arătat Merkel.

„Putin oferă respect numai celor care au putere politică”

Întrebată de Emil Hurezeanu dacă i s-a propus să fie aleasă drept următorul preşedinte federal sau dacă „s-a gândit cineva” să o propună ca „principal emisar diplomatic al Europei în relaţia cu Putin”, Angela Merkel a spus: 

„Putin (...) oferă respect numai celor care au putere politică. Deci oamenii cu care vorbeşte trebuie să aibă putere politică. Cei care sunt responsabili astăzi politic, ei trebuie să poarte discuţiile cu Putin. 

În partea cu preşedinţia federală... Este ceva absurd. Nu vreau să mă preocup cu asta. Am fost 30 de ani în politică, 16 ani cancelar federal. Mi-a plăcut foarte mult, deşi a fost o activitate foarte grea, foarte dificilă. Mi-a plăcut, dar acum sunt foarte fericită că pot face altceva în viaţa mea. Există multe alte lucruri frumoase, cum ştiţi dumneavoastră, cei care nu sunteţi politicieni de aici din public. Există multe lucruri frumoase de făcut în viaţă”.

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Editor : A.C.

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