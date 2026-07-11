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Mesaj al unui lider PNL pentru Nicușor Dan înaintea consultărilor de luni. Alexandru Muraru: „Nu ne cereți să salvăm PSD”

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Alexandru muraru
Alexandru Muraru. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, i-a transmis, sâmbătă, preşedintelui Nicuşor Dan, înainte de consultările de luni, să nu le ceară liberalilor să salveze PSD pentru că PNL este rupt definitiv de social-democrați, oricâte decizii s-ar da în instanţă şi oricât ar încerca să se amestece în viaţa internă a partidului lor.

„Câteva mesaje pentru Nicuşor Dan înainte de consultările de luni. Nu ne cereţi să salvăm PSD. Pe români nu îi interesează viitorul PSD (s-a văzut asta din ultimele sondaje), şi cu atât mai puţin pe noi. Românii nu au votat pentru ca Partidul Naţional Liberal să devină colacul de salvare al unui partid care a generat ani la rând instabilitate, blocaje şi lipsă de încredere”, a scris Alexandru Muraru într-o postare pe Facebook. 

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El a continuat: Partidul Naţional Liberal este rupt definitiv de PSD, oricâte decizii s-ar da în instanţă şi oricât aţi încerca să vă amestecaţi în viaţa internă a partidului nostru. Viitorul liberalilor îl hotărăsc liberalii. Dacă voiaţi să duceţi o luptă onestă împotriva extremiştilor, aţi avut şansa să o faceţi doar alături de PNL şi alte formaţiuni democratice de dreapta. Dacă credeţi că veţi combate extremismul alături de PSD, sunteţi într-o mare eroare. AUR este copilul născut din PSD care astăzi şi-a întrecut părintele şi profesorul la cinism, minciună şi populism”. 

Liderul PNL Iaşi i-a mai transmi preşedintelui să se uite la sondaje: Să aruncaţi o privire asupra sondajelor, pentru a înţelege realitatea în care ne aflăm. Discuţiile de luni sunt cu privirea la viitor, nu la trecut, chiar dacă matematica se face pe scaunele din Parlamentul de astăzi”.

Alexandru Muraru a subliniat că „România are nevoie de claritate politică, nu de combinaţii de culise, nu de formule artificiale şi nici de reîncălzirea unor alianţe pe care românii nu le mai vor”. 

„Este momentul ca deciziile politice să fie luate în interesul ţării şi cu respect faţă de votul cetăţenilor”, a concluzionat Muraru în postarea sa.

Editor : Ș.R.

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