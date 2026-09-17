Mesaj cu simboluri al lui George Simion, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu votăm nici Germania, nici Franţa, nici PSD”

George Simion, președintele AUR, a transmis pe reţelele sociale un mesaj cu simboluri, despre susţinerea unui guvern Siegfried Mureşan: „Nu votăm nici Germania, nici Franţa, nici PSD. Doar România”.

George Simion a postat pe Facebook un mesaj în care foloseşte simbolurile steagurilor unor ţări şi sigla PSD, pentru a transmite poziţia formaţiunii privind susţinerea unui guvern Siegfried Mureşan, după ce preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că îl desemnează premier.

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„Nu votăm nici Germania, nici Franţa, nici trei trandafiri. Doar România”, spune Simion în postare.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. El a mai spus că acesta i-a cerut un timp de gândire.

„Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus şeful statului.

Mureşan a anunţat, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea.

Editor : Ș.R.