Mesaj de unitate şi solidaritate al Preşedintelui Ungariei la Târgu Secuiesc, de Ziua Maghiarilor

Câteva mii de persoane au participat, duminică, la manifestările organizate în municipiul Târgu Secuiesc cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, eveniment al cărui invitat de onoare a fost preşedintele Ungariei, Sulyok Tamas.



În faţa mulţimii adunate în parcul central, preşedintele Sulyok Tamas a ţinut un discurs axat pe unitatea maghiarilor, libertate şi demnitatea naţională, precum şi pe legătura comunităţilor maghiare din afara graniţelor Ungariei.



Sulyok a evidenţiat importanţa păstrării identităţii culturale, a limbii şi a tradiţiilor maghiare, subliniind rolul comunităţii secuieşti în păstrarea valorilor istorice şi culturale. El a adus un omagiu eroilor Revoluţiei din 1848-1849 şi a reamintit semnificaţia simbolică a Zilei Maghiarilor de Pretutindeni pentru comunitatea maghiară din Bazinul Carpatic.



Ambasadorul Ungariei la Bucureşti, Kissne Hlatki Katalin, a dat citire mesajului premierului Viktor Orban.



Conform tradiţiei, manifestările au inclus o paradă a husarilor şi a carelor alegorice ale păstrătorilor de tradiţii din localităţile învecinate, împodobite cu steagul Ungariei şi steagul secuiesc.



Ziua Maghiarilor de Pretutindeni coincide cu comemorarea izbucnirii Revoluţiei paşoptiste în Ungaria, care a început la 15 martie 1848 la Budapesta, când tinerii entuziaşti conduşi de poetul Petofi Sandor, pornind de la Cafeneaua Pilvax, au dus ideea libertăţii pe străzile oraşului.



În acest context istoric, municipiul Târgu Secuiesc are o semnificaţie deosebită, deoarece, sub comanda lui Gabor Aron, în atelierul meşterului Turoczi Mozes din localitate au fost turnate 64 din cele 70 de tunuri folosite de secui în timpul revoluţiei.



Manifestări dedicate Zilei Maghiarilor de Pretutindeni au avut loc în aproape toate localităţile din judeţul Covasna locuite de etnici maghiari.

Mesajul primarului din Sfântu Gheorghe

La Sfântu Gheorghe, primarul Antal Arpad a ţinut un discurs în cadrul adunării populare din centrul oraşului, în care a subliniat importanţa curajului, unităţii şi solidarităţii comunităţii.



Acesta a evocat responsabilitatea maghiarilor de a-şi păstra limba, cultura şi tradiţiile, precum şi necesitatea colaborării şi sprijinului reciproc în vremuri dificile, amintind de exemplul eroic al lui Gabor Aron şi al secuilor din 1848, care, uniţi, şi-au apărat pământul natal.

Primarul a făcut referire şi la dificultăţile actuale, inclusiv la războiul din Ucraina şi instabilitatea regională, subliniind că pacea şi forţa comunităţii depind de unitate şi solidaritate internă.



„Ne amintim de toţi acei eroi curajoşi, loiali naţiunii noastre, fără de care astăzi nu am fi aici. Nu trebuie să uităm că nu a fost mereu aşa. Nu întotdeauna limba maghiară a fost liberă. Nu întotdeauna imnul a fost liber sau steagul. Să ne amintim că a fi maghiar liber este un privilegiu. Şi este, totodată, o responsabilitate (...) Vremurile grele i-au sudat pe oameni. Şi nu s-au întors unii împotriva celorlalţi, ci unii către ceilalţi. Nici astăzi nu trăim vremuri în care să ne permitem dezbinarea, vrajba internă, ca maghiarul să se întoarcă împotriva maghiarului. Pe ură şi pe furie nu se poate construi un viitor. Din ură se poate doar distruge, iar acum patimile clocotesc în jurul nostru. Războiul care face ravagii în Ucraina de deja patru ani se aude tot mai tare şi în Secuime. De patru ani suferă oamenii din vecinătatea noastră (...) În acest război toată lumea pierde. Ca şi cum asta nu ar fi fost de ajuns, focul s-a aprins din nou şi în Orientul Mijlociu (...), haosul tot mai mare ne afectează şi pe noi, îl simţim pe propria piele. Lumea clocoteşte în jurul nostru şi toată lumea caută stabilitate, puncte de sprijin sigure. Au rămas puţine astfel de insule unde încă mai există pace şi siguranţă. Şi pentru noi nu este deloc indiferent dacă suntem capabili să ne protejăm oraşul, ţesătura puternică a comunităţii noastre, dacă reuşim să păstrăm pacea acasă, în Transilvania şi în Bazinul Carpatic”, a declarat Antal Arpad, conform traducerii oficiale.



Discursul s-a încheiat cu apelul la responsabilitate, solidaritate şi credinţa într-un viitor sigur pentru maghiarii din Secuime.

Editor : Sebastian Eduard