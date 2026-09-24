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Mesaj din trei propoziții al lui George Simion prin care cere suspendarea lui Nicușor Dan: „Califică alegerile ca fiind rele”

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Inquam Photos / Octav Ganea
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George Simion face apel pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan, acuzându-l, fără dovezi, că ar fi dat „ordin pentru cătușele puse lui Călin Georgescu”. Liderul AUR mai face referire la o declarație a președintelui, prin care a subliniat că nu își dorește alegeri anticipate.

„Nicușor Dan califică alegerile ca fiind rele pentru cetățeni. Nicușor Dan a dat ordin pentru cătușele puse lui Călin Georgescu. Nicușor Dan trebuie suspendat!”, este un mesaj transmis de George Simion pe Facebook.

Pentru prima propoziție din mesajul lui Simion, există o declarație a președintelui prin care a transmis că nu își dorește alegeri anticipate în această perioadă, lucru pe care l-a tot subliniat în ultimele luni.

„Eu îndemn în continuare partidele la dialog, pentru că alegerile anticipate sunt rele, în primul rând, pentru cetățeni, la fel și pentru partide. Dar când ești politician trebuie să te uiți la ce vor cetățenii și este o stare de insecuritate”, a spus președintele, într-un interviu pentru Antena 3, acordat în timpul deplasării la Consiliul General ONU. 

Pentru a doua propoziție, însă, liderul AUR nu a venit cu nicio dovadă care să o susțină.

AUR încearcă, de mai multe luni, să strângă semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan, însă până în prezent nu a reușit acest lucru. 

Editor : M.G.

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