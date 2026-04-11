Mesaje pro-Orbán coordonate pe Telegram înainte de alegerile din Ungaria. Ce legături există între conținut și surse afiliate Rusiei

Operatori online sofisticaţi publică valuri coordonate de conţinut pe aplicaţia de mesagerie Telegram pentru a răspândi teama cu privire la ce se va întâmpla dacă premierul ungar Viktor Orbán pierde alegerile parlamentare de duminică, potrivit unui studiu realizat de Vox Harbor și citat de Reuters.

Potrivit cercetării, creatorii şi distribuitorii de conţinut care sunt ruşi sau afiliaţi Rusiei reprezintă o parte semnificativă din materialele pro-Orbán distribuite prin Telegram.

Experţii au identificat multiple cazuri în care fraze identice au apărut pe mai multe canale diferite într-un interval scurt de timp, un model compatibil cu o campanie orchestrată de mesaje.

Sondajele de opinie indică faptul că Orbán, un lider naţionalist aflat la putere de 16 ani, care s-a ciocnit în repetate rânduri cu Uniunea Europeană şi menţine legături prietenoase cu Kremlinul, ar putea fi înlăturat de un fost colaborator devenit lider al opoziţiei, Péter Magyar.

Campanie de dezinformare

Opoziţia din Ungaria susţine că Orbán şi partidul său, Fidesz, au lansat o campanie de dezinformare fără menajamente, folosind mass-media tradiţională, reţelele sociale şi conţinut generat de inteligenţa artificială, pentru a stârni temeri legate de viitorul ţării în cazul unei victorii a opoziţiei pro-europene.

La rândul lor, Orbán şi susţinătorii săi afirmă că doar prezintă faptele alegătorilor şi susţin că oponenţii premierului beneficiază de o campanie masivă de propagandă susţinută de Bruxelles.

Guvernele occidentale au acuzat Moscova că desfăşoară campanii secrete de influenţare pentru a denatura rezultatele alegerilor în favoarea sa, acuzaţii pe care Rusia le-a negat în repetate rânduri.

Telegram, „incubator” pentru naraţiuni

Cercetarea Vox Harbor s-a bazat exclusiv pe mesaje de pe Telegram, o platformă mai puţin populară în Ungaria decât Facebook şi TikTok.

Cu toate acestea, cercetătorii spun că Telegram acţionează ca un „incubator” pentru naraţiunile pro-Orbán, care ulterior se răspândesc pe alte reţele sociale. Reuters a analizat postări de pe Facebook şi platforma X şi a identificat sute de mesaje care urmăreau aceleaşi teme şi aveau adesea titluri identice.

Péter Krekó, directorul think tank-ului Political Capital, a declarat că analize similare realizate împreună cu Observatorul Maghiar al Mediilor Digitale au descoperit acţiuni coordonate şi pe TikTok şi Facebook.

După ce a analizat pe scurt cercetarea privind Telegram, Krekó a spus: „Naraţiunile sunt absolut identice. De asemenea, am constatat destul de multe acţiuni coordonate (...) Am constatat că, în multe cazuri, pare să fie vorba de conţinut rusesc care este pur şi simplu tradus”.

Sute de mii de mesaje analizate

Studiul Vox Harbor se bazează pe o analiză a peste 628.000 de mesaje publicate de mai mult de 30.000 de grupuri Telegram în acest an, până la 7 aprilie.

Multe dintre naraţiuni reflectă temele promovate de Orbán:

Uniunea Europeană ar încerca să submineze suveranitatea Ungariei

forţe externe ar încerca să atragă ţara în războiul dintre Ucraina şi Rusia

liderii pro-UE de la Kiev ar complota împotriva lui Orbán

opoziţia ar putea manipula rezultatul alegerilor

Reuters a confirmat independent că astfel de mesaje circulă pe canale Telegram din Ungaria.

Cea mai mare sursă de mesaje din ecosistemul Telegram din Ungaria, în funcţie de redistribuiri, este platforma germană Uncut-News.ch, potrivit cercetării.

Următoarele şase surse ca mărime sunt toate legate de Rusia, inclusiv Ukraina.ru, o ramură a grupului media de stat Rossiya Segodnya.

Conţinutul extern este introdus în spaţiul online maghiar de operatori care îl traduc şi îl adaptează. Un exemplu este canalul „Oroszok Az Igazság Oldalán” („Rușii de partea adevărului”), care redistribuie masiv materiale provenite de la Rybar, blogger apropiat de armata rusă.

Reacţii oficiale

Până la momentul publicării, nici Kremlinul, nici purtătorul de cuvânt al guvernului ungar, Zoltán Kovács, nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta concluziile studiului.

Contactată de Reuters, Telegram a declarat că este o platformă neutră din punct de vedere politic, care susţine dreptul tuturor la libertatea de exprimare paşnică.

Editor : A.D.