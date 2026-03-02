Live TV

Mesajul consilierului pentru securitate națională al președintelui Nicușor Dan în a treia zi de conflict în Orientul Mijlociu

Marius Lazurca
Marius Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională. Foto: presidency.ro

Consilierul pentru securitate națională al președintelui Nicușor Dan, Marius Lazurca, a anunțat luni dimineață, într-un mesaj, că România monitorizează situația din Orientul Mijlociu, dar, în același timp, rămâne concentrată și asupra agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

„În timp ce monitorizăm îndeaproape escaladarea situației din Orientul Mijlociu și depunem eforturi pentru a-i aduce acasă în siguranță pe cetățenii noștri, trebuie să menținem același nivel ridicat de concentrare strategică asupra agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Asistența noastră trebuie să continue nediminuată și fără distrageri”, a scris Marius Lazurca luni dimineață într-un mesaj postat pe X.

Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a treia zi într-un ritm accelerat al escaladării, cu un bilanț militar tot mai amplu. După uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, într-o operațiune militară comună americano-israeliană, confruntarea s-a transformat într-o campanie militară care se anunță de durată.

Israel a continuat atacurile împotriva Teheranului, lovind în același timp și ținte Hezbollah din Liban. Statele Unite anunță că au lovit peste 1.000 de ținte iraniene, în timp ce Teheranul a răspuns cu valuri succesive de rachete și drone asupra Israelului și a bazelor americane din regiune. Președintele Donald Trump afirmă că operațiunea va continua „cu forță maximă” până la atingerea tuturor obiectivelor și vorbește despre o acțiune care va dura circa patru săptămâni.

Citește și: Cursele speciale ale TAROM care ar fi trebuit să repatrieze peste 300 de români din Orientul Mijlociu, amânate pentru luni seară

