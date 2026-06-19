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Mesajul lui Adrian Veștea după întâlnirea cu Alexandru Nazare: „Nu voi promite o schimbare de 180 de grade”

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Adrian Veștea. Sursa foto: Inquam Photos /Octav Ganea
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Premierul desemnat, Adrian Veştea, anunţă că a discutat cu Alexandru Nazare, actualul şi viitorul ministru al Finanţelor”, despre execuţia bugetară de până acum, despre perspectivele următoarelor luni, dar şi despre măsurile concrete pe care le vom include” în programul de guvernare. Această stare de incertitudine la nivel guvernamental este de natură să provoace daune şi mai mari dacă nu reuşim să ieşim din zodia haosului”, susţine Veştea, care anunţă că nu va face o schimbare de 180 de grade” faţă de politica Guvernului de până acum.

Am avut o întâlnire de lucru cu actualul şi viitorul ministru al Finanţelor, Alexandru Nazare. Mi-am dorit continuitate la conducerea unuia dintre cele mai importante ministere, având în vedere provocările pe care le avem în faţă în următoarele luni. Am discutat cu domnul Nazare despre execuţia bugetară de până acum, despre perspectivele următoarelor luni, dar şi despre măsurile concrete pe care le vom include în programul de guvernare”, a scris, vineri, pe Facebook, premierul desemnat Adrian Veştea.

Potrivit acestuia, este clar că va trebui să continuăm pe o linie de prudenţă bugetară, îndeosebi când vine vorba de reducerea cheltuielilor statului”.

În acelaşi timp, trebuie să avem o înţelegere corectă a realităţilor sociale şi economice pentru a reporni consumul şi pentru a recâştiga încrederea pierdută, aşa cum ne-au transmis şi reprezentanţii mediului de afaceri”, a adăugat Veştea.

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Premierul desemnat afirmă că ultima lună şi jumătate de criză politică nu a făcut bine României.

Această stare de incertitudine la nivel guvernamental este de natură să provoace daune şi mai mari dacă nu reuşim să ieşim din zodia haosului. Cred cu tărie că toată lumea înţelege necesitatea instalării rapide a unui nou Guvern legitim, cu puteri depline, capabil să poarte un dialog credibil atât cu partenerii interni, cât şi cu cei externi. Sunt convins că, după toate eforturile făcute, nimeni nu îşi doreşte ca, pe fondul prelungirii crizei politice, România să fie retrogradată la categoria «junk» de către agenţiile de rating. O asemenea evoluţie ar afecta economia, investiţiile şi costurile de finanţare ale statului”, susţine premierul desemnat.

Veştea susţine că, imediat după votul de învestitură, va iniţia un dialog consistent cu reprezentanţii mediului de afaceri, cu investitorii români şi străini, dar şi cu reprezentanţii celor trei mari agenţii de evaluare a creditului, pentru a consolida încrederea în economia României şi pentru a evita un asemenea scenariu.

Ştiu că multă lume se aşteaptă de la mine să promit o schimbare de 180 de grade. Nu voi face asta. Voi fi un prim-ministru al echilibrului şi al responsabilităţii, într-un moment deloc simplu pentru ţară. Nu am crezut niciodată în ideea «după mine, potopul», ci în datoria de a face bine ţării şi naţiunii. Iar stabilitatea şi un Guvern legitim, cu puteri depline, pot face acest lucru mai bine decât formula actuală”, a adăugat Adrian Veştea.

În cursul zilei de joi, premierul desemnat a finalizat Programul de guvernare, un document de 68 de pagini pregătit pentru perioada 2026 - 2028, în care se vorbeşte despre o perioadă marcată de provocări economice, sociale şi de securitate, care impun acţiune responsabilă, reforme structurale şi o guvernare eficientă”.

Veştea afirmă că priorităţile Cabinetului său vor fi programele SAFE, PNRR, OCDE şi întărirea securităţii naţionale.

Premierul desemnat afirmă că va continua lucrurile bune care au fost începute până acum şi va evalua onest” fiecare măsură deja adoptată.

În mai multe rânduri Adrian Veştea a declarat că-şi doreşte ca în Cabinetul său postul de ministru al Finanţelor să fie ocupat de Alexandru Nazare.

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Editor : C.A.

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