Adrian Veștea le-a transmis un mesaj colegilor de partid, înainte ca liderii PNL să intre în ședință pentru a discuta nominalizarea sa pentru funcția de premier. Veștea face apel la rațiune, precizând că speră ca liberalii să lucreze împreună pentru „același scop”.

„Este responsabilitatea noastră, ca partid istoric, să ne asumăm acest moment dificil. Nu avem încotro, dacă vrem să readucem România pe un drum al echilibrului economic și social.

Suntem într-un moment de răscruce, în care trebuie să ne păstrăm identitatea. Noi, toți cei care suntem astăzi parte din PNL, cel mai vechi partid din România – primari, președinți de consilii județene, președinți de organizații, deputați, senatori, consilieri locali și județeni – trebuie să facem ceea ce este necesar pentru țară”, a transmis Veștea pe Facebook.

Premierul desemnat susține că țara are nevoie de un Guvern stabil, motiv pentru care face apel la membrii PNL să acționeze rațional.

„Mă bazez pe colegii mei că vor acționa rațional și că vom lucra împreună pentru același scop”, a mai spus acesta.

Mesajul vine înainte ca liderii PNL să intre în ședință, de la ora 17:00. Este prima ședință la care Bolojan și Veștea vor sta față în față, după anunțul surpriză de la Cotroceni.

Se conturează deja și taberele din partid: unii liberali vor excluderea lui Veștea și sesizarea CCR privind felul în care a fost desemnat de președinte, în timp ce alții au anunțat deja că se aliniază în spatele lui pentru a intra la guvernare.

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Editor : A.G.