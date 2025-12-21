Live TV

Video Mesajul lui Bolojan de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului: „Avem multe de corectat. Să nu ne lăsăm atrași de nostalgii periculoase”

Data publicării:
ilie bolojan inquam george calin
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan afirmă, în mesajul transmis cu ocazia Zilei Memoriei Victimelor Comunismului că după 36 de ani de libertate „avem încă multe de corectat”. El atrage însă atenția că este important „să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului”.

„Astăzi îi comemorăm pe cei care au fost victime ale comunismului şi pe cei care au avut curajul să se ridice împotriva unei dictaturi care a distrus vieţi şi a încălcat sistematic drepturile oamenilor. În 21 decembrie 1989, revolta începută la Timişoara a ajuns la Bucureşti şi a dus, în cele din urmă, la căderea regimului comunist. Datorită sacrificiului lor, România este astăzi o ţară liberă, în care cetăţenii pot vota, se pot exprima liber şi îşi pot decide viitorul. Mulţi dintre noi am trăit acele vremuri şi ştim exact ce a însemnat lipsa libertăţii, frica şi abuzul de putere”, afirmă Bolojan în mesajul transmis duminică.

El subliniază că, după Revoluţia din 1989, România a revenit pe drumul democraţiei.

„Nu totul a fost făcut corect şi nu toate problemele au fost rezolvate, dar direcţia este spre o ţară democratică. După 36 de ani de libertate, avem încă multe de corectat. Este important să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului”, notează şeful Executivului.

El afirmă că provocările de azi sunt reale: un context de securitate complicat şi probleme interne serioase, inclusiv dezechilibre bugetare şi slăbiciuni structurale.

„Soluţiile ţin de responsabilitate, onestitate şi decizii ferme. Dacă vom reuşi să întărim încrederea oamenilor în stat, să punem ordine în finanţele publice şi să susţinem dezvoltarea economică în mod echilibrat, atunci vom putea spune că sacrificiul celor care au murit pentru libertate nu a fost zadarnic”, conchide premierul Ilie Bolojan.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Iulian Bîrzoi

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
1
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
Vladimir Putin
2
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
S-400 Triumph
3
Turcia vrea să dea înapoi Rusiei bateriile antiaeriene S-400, pentru a câștiga favorurile...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
4
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
avion
5
Un avion a vărsat tone de kerosen peste 8 comune belgiene înainte de aterizarea de...
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
Digi Sport
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
intrarea in sala CCR
Consilierul onorific al lui Bolojan: Ar fi cel puțin hilar ca CCR să spună că legea pensiilor magistraților are o problemă de fond
Ionut Dumitru
Consilierul lui Bolojan: Nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în anii următori. Trebuie să luăm o pauză
BUCURESTI - PNL - CONDUCERE INTERIMARA - 25 NOI 2024
Demisii la vârful PNL Constanța. Bolojan: Am discutat situaţia, după Anul Nou vom anunţa deciziile
ilie bolojan
Bolojan vrea ca PNL să „absoarbă” partidul lui Ludovic Orban: „Am discutat şi despre acest lucru”
ID323922_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Bolojan, despre criticile din Coaliție: „Preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere”
Recomandările redacţiei
Will Somerindyke (1)
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii...
2025-11-05-0657
Nicușor Dan, declarație de presă, la ora 14:00, după ce a primit...
Vladimir Putin și Emmanuel Macron
Kremlinul anunță că Vladimir Putin este pregătit să discute cu...
colaj cu scoici quagga invazive în Lacul Geneva și lacuri din SUA
„Este o invazie totală”: Cum a ajuns o specie de scoici din Marea...
Ultimele știri
Descoperire de coșmar la un restaurant din Constanța. ANPC a găsit un șoarece mort, gândaci și pânze de păianjeni
Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Piaţa Universităţii
Armata SUA va renunța la practica de a împușca animele în scopul pregătirii medicilor care tratează soldați răniți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în tensiune cu Neptun. Patru zodii sunt puse la încercare în această perioadă
Cancan
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: 'Dă-mi, Doamne, timp. Mai dă-mi un anotimp'
Fanatik.ro
Fosta campioană a României care a ajuns om al străzii la Gara de Nord. Viața ei a luat o întorsătură...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
La 4 ani de la retragerea din activitate, Ana Maria Brânză face un anunț neașteptat. Cum se simte acum, de...
Adevărul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Playtech
SPP-istul lui Nicusor Dan, din nou în centrul atenţiei! Gestul acestuia când cineva s-a apropiat de...
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Ce mesaj a primit de la ChatGPT o studentă de 19 ani, cu doar o zi înainte să se sinucidă
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
Cum a fost descoperit Brandon Sklenar, noua senzație de la Hollywood. Șansa i-a surâs total întâmplător
Viktor Orban cu figura dezamagita
Opoziția din Ungaria acuză Fidesz de „trădarea maghiarilor din Transilvania”
Newsweek
Ce pensii infime au primit 2 pensionari care au contribuit 26 și 32 ani? Nu s-au luat în considerare sporurile
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...