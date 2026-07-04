Mesajul lui Bolojan de ziua SUA: Mulțumesc militarilor americani care contribuie la siguranța României

Statele Unite ale Americii reprezintă un simbol al libertăţii, al democraţiei şi al egalităţii de şanse, iar parteneriatul strategic pe care România îl are cu această ţară contribuie direct la securitatea şi dezvoltarea ţării noastre, a declarat, sâmbătă, premierul interimar Ilie Bolojan, într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Independenţei SUA.

„Astăzi, de Ziua Independenţei Statelor Unite ale Americii, celebrăm naţiunea care a influenţat semnificativ evoluţia lumii moderne. De 250 de ani, Statele Unite reprezintă un simbol al libertăţii, al democraţiei şi al egalităţii de şanse.Pentru România, parteneriatul strategic cu Statele Unite contribuie în mod direct la securitatea şi dezvoltarea ţării noastre. Mulţumesc militarilor americani care, alături de cei ai ţărilor NATO şi de cei români, contribuie la siguranţa României. Mulţumesc diplomaţilor şi tuturor celor care lucrează la dezvoltarea parteneriatului dintre ţările noastre.

Mulţumesc companiilor americane pentru investiţiile şi locurile de muncă create în ţara noastră şi comunităţilor româno-americane pentru punţile construite în aceşti ani", a scris Bolojan pe Facebook.

El şi-a exprimat încrederea în viitorul relaţiilor româno-americane.

Declaraţia de Independenţă a SUA a fost adoptată pe 4 iulie 1776. Din 1941, în timpul mandatului de preşedinte al lui Franklin Delano Roosevelt, data de 4 iulie a fost marcată drept Ziua naţională a Statelor Unite ale Americii.

Editor : I.B.