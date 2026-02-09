Premierul Ilie Bolojan a spus la Digi24 că primarii ar trebui să-și analizeze cheltuielile și să le reducă, pe de o parte, și să încaseze impozitele locale, pe de altă parte, pentru a nu avea probleme financiare. Dacă toți banii încasați sunt folosiți pentru funcționarea primăriei, „înseamnă că nu instituția există pentru oameni, ci oamenii din localitatea respectivă plătesc impozite ca unii să ia salarii”, a adăugat el. Declarația vine în condițiile în care premierul se va întâlni marți cu primarii nemulțimiți de alocările bugetare. De altfel, în primăriile din peste 1.500 de comune din România va avea loc și o grevă de avertisment.

„Primarii de comune nu cred că doresc ca la ei să nu fie niciun fel de reducere, dar sunt o parte din primăriile de comune, care au un personal corect calculat și unde nu vor fi reduceri, și avem o altă parte din comune care, din păcate, și-au angajat mai mulți oameni decât era necesar și acum, când se calculează în mod corect, vor trebui să reducă acest personal suplimentar. Ceea ce doresc primarii de comune în general, pentru că aici e o problemă care ține de capacitatea lor financiară redusă, este să primească de la Guvern, într-o anumită formulă, sumele care să le permită să funcționeze”, a spus Bolojan.

„Și noi, ca țară, avem două posibilități pe termen lung: sau dovedim cetățenilor noștri că actuala administrație, în formula în care este astăzi, cu acest număr de comune, de orașe, de municipii, poate funcționa în actualele cadre, organizatorice cu personal mai reduși, mai eficient - o ipoteză de lucru, există un acord în momentul de față. Sau, dacă nu vom dovedi acest lucru - și în primul rând ține de fiecare primar în parte - este doar o problemă de timp până România nu mai poate suporta aceste transferuri și se va ajunge la o reorganizare administrativ-teritorială, când vom fi cu spatele la zid. Noi în general nu luăm aceste măsuri decât în ultimul stadiu”, a adăugat el.

Bolojan a dat exemplul creșterii taxelor locale: gândiți-vă că dacă noi am fi luat măsurile de corecție la impozitele pe proprietate, de exemplu, din 2022, 2023, 2024 și am fi făcut o creștere etapizată, nici nu ne-am fi dat seama. Dar cu cât amâni o boală și ajungi într-un stadiu terminal, cu atâta riscurile și costurile sunt mai mari”.

Primarii se tem că vor primi mai puțini bani de la Guvern, în condițiile în care a crescut impozitul local pe proprietate.

„Cred că în condițiile în care în mod cert avem deci o o o restrângere de cheltuieli, toată lumea ar trebui să participe la această restrângere de cheltuieli. Asta înseamnă că toate autoritățile locale din România vor avea, per total, sume mai mari față decât au avut anul trecut. Dar sumele pe care Guvernul le poate transfera direct prin alocări guvernamentale nu vor fi la fel de mari ca cele de anul trecut. Dar per total, pentru că le cresc impozitele, le cresc veniturile din impozitele pe proprietate, ceea ce nu le mai poate statul transfera, le va fi acoperit de acel surplus și ceea ce trebuie să facă și cetățenii este să vadă ce se întâmplă cu banii pe care îi plătesc!, a spus premierul.

„Performanța unei localități este dată de mai mulți indicatori. Unul din indicatorii de bază este cel legat de ce sume de bani întorci către cetățean din impozitele pe care ți le achită. Dacă toți banii pe care îi încasezi îi folosești pentru funcționarea instituției și practic nu faci nimic în comună, înseamnă că nu instituția există pentru oameni, ci oamenii din localitatea respectivă îți plătesc impozite, ca unii să ia salarii, ceea ce nu este în regulă”, a explicat el.

„Trebuie găsită o formulă de echilibru în care, pe de o parte, să cheltuim banii din PNRR. Avem un capitol de investiții importante, să le putem cofinanța din bugetul de stat, sumele care le-au supracontractat și pentru care nu au finanțare, dar în același timp din impozitele pe care le încasează de la cetățeni să contribuie cu o sumă mai mare și ei la aceste investiții. Acesta este adevărul, vom găsi o formulă, nu va fi foarte comod de găsit, pentru că întotdeauna primăriile vor dori ca transferurile să fie maxime către ei și statul să preia cât mai multe din responsabilitățile pe care ei le au astăzi. Asta se va întâmpla întotdeauna, dar trebuie să găsim o formă de echilibru, în așa fel încât și ei să-și asume să fie parte la aceste măsuri, dar în același timp să devină factori de modernizare pentru acele comunități”, a spus Bolojan.

Întrebat ce sfat are pentru primarul unei comune care deja a ajuns la fundul sacului și speră ca în 2026 să primească ceva în plus, premierul a spus: „Dacă nu ți-ai bătut joc de modul în care ai gestionat banii, dacă n-ai angajat lucrări fără niciun fel de acoperire sau nu ți-a lăsat cineva o moștenire dezastruoasă lucrări cu mari probleme, ai câștigat alegerile, să spunem, în 2024 și primarul de dinainte a fost o catastrofă, nu poți să fii cu spatele la zid dacă nu îți bați joc de banii comunității”.

„Sfatul meu este foarte simplu: trebuie să își analizeze exact cheltuielile, să le reducă la maxim. Trebuie să-și încaseze impozitele pe care le-au stabilit respectându-i pe toți cetățenii. Pentru că dacă îi protejez pe unii în dauna celorlalți, nu doar că nu-ți încasezi impozitele, ratezi sume importante. Da, îi tratezi incorect pe cetățeni și creezi o grămadă de nemulțumiri”, a adăugat el.

