Exclusiv Mesajul lui Bujduveanu pentru colegii de Coaliție: Bucureștiul trebuie lăsat în pace să guverneze. Nu poți să favorizezi sectoarele

stelian bujduveanu BUCURESTI - SEDINTA PMB - PRIMAR INERIMAR - 23 MAI 2025
Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu Foto: Inquam Photos / George Călin

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declara la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că Bucureștiul „trebuie lăsat în pace să guverneze”. Totodată, el acuză faptul că sectoarele din Capitală sunt favorizate și dă ca exemplu faptul că o bună parte din taxele bucureștenilor merg către primăriile de Sector, asta în timp ce marile cheltuieli cum ar fi termoficarea sau transportul sunt responsabilitatea Primăriei Generale. 

Ediția integrală a emisiunii „În fața ta”, cu Stelian Bujduveanu, poate fi urmărită duminică, 12 octombrie, de la ora 14:00, la Digi24.

„Nu se va rezolva problema sistemică a Bucureștiului dacă statul român nu va înțelege că Bucureștiul trebuie lăsat în pace să guverneze. Guvernul nu intervine peste alte UAT-uri din țară. Nu poți să pui accentul doar să favorizezi sectoarele.

Și când vine vorba de Primăria Capitalei, suntem singurul oraș din România care nu am preluat CET-urile care produc apă caldă. Guvernul a făcut descentralizare, le-a dat primarilor, pentru că este normal să ai și producerea, și transportul de agent termic. Dar după 35 de ani, Primăria Capitalei a rămas datoare la o companie care e deținută de Ministerul Energiei, care nu este de ajuns că face venituri de pe urma Primăriei Capitalei, vinde și curent, 600 de megawați în fiecare an, pe piața liberă”, a explicat primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu. 

El acuză totodată faptul că o bună parte din taxele bucureștenilor ajung la primăriile de sector, în timp ce primăria Capitalei nu are venituri proprii. 

„Primarii de sector încasează taxele și impozite pe proprietate. Cele 5 miliarde, fără să treacă prin, să spunem așa, prin conturile Ministerului Finanțelor, se încasează la sectoare și se fac venituri la bugetul propriu. Pe lângă aceste 5 mld, mai sunt cele 10 miliarde din impozitul pe proprietăți care se repartizează. 50-50, 50% rămân la Primăria Capitalei, 50% se împart pe sectoare.

Asta ne arată că Primăria Capitalei stă și așteaptă din partea Guvernului, lună de lună, o alocare bugetară, neavând resurse proprii, neavând venituri proprii, neavând un colector, iar primăria de sector își formează veniturile din două părți: taxele și impozitele pe proprietăți și acea cotă parte. Mai grav este că nivelul taxelor și impozitelor îl stabilește Consiliul General și Primăria Capitalei. Tot acesta însemnă în care serviciile publice mari au rămas la Primăria Capitalei - transportul în comun, termoficare, urbanizare a orașului - marile investiții sunt lipsite de finanțare, finanțările au fost transmite la sectoare și sectoarele acum hotărăsc ce cer în administrare și ce nu cer în administrare. S-a întors legea invers”, a mai declarat edilul. 

