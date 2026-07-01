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Mesajul lui Dan Motreanu pentru Sorin Grindeanu, după ce a zis că semnează pe loc un acord: „Îl semnezi, dar îl și respecți?”

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Dan Motreanu.
Dan Motreanu. Inquam Photos / George Calin
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Prim-vicepreşedintele PNL Dan Motreanu reacționează miercuri la declarațiile făcute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, și îi transmite că important nu este doar să semnezi un acord, ci şi să îl respecţi.

„Sorin Grindeanu vrea un acord cu PNL: 'Acum, pe loc, îl semnez!'. Îl semnezi, dar îl şi respecţi? Am mai avut un program de guvernare şi un acord politic semnate. Important nu este doar să le semnezi, ci şi să le respecţi”, a scris Dan Motreanu pe pagina de Facebook.

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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că este gata să semneze „pe loc” acordul dintre partide care ar putea să deblocheze situaţia politică, dar condiţia ar fi ca liderul PNL, Ilie Bolojan, să vină să îl semneze la rândul său, iar PNL să susţină prin vot un Guvern minoritar PSD.

Grindeanu a fost întrebat dacă PSD ar putea renunţa la unele condiţii din acord - inclusiv cele legate de autonomia asupra programului de guvernare - după ce Ilie Bolojan a afirmat că liberalii au avut mai multe solicitări respinse de social-democraţi.

"Evident. Să ştiţi că acel acord de care se spunea, în proporţie covârşitoare, a fost acceptat de toată lumea. Adică acele puncte, nu acolo s-au blocat lucrurile. Nu avem niciun fel de problemă în a discuta, în a găsi, să spunem, punctul comun într-un acord de acest tip, de guvernare sau politic. Noi am fost deschişi în a găsi o soluţie în toate aceste săptămâni. (...) Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze şi el. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan cu Fritz să-l semneze şi ei. (...) Să vină Bolojan să îl semneze şi să voteze Guvernul minoritar PSD", a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

Editor : A.P.

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