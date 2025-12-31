Live TV

Mesajul lui Dominic Fritz de Anul Nou: „Nu a fost un an uşor. Lucrurile se mişcă mai încet decât ne-am dori, dar se mişcă”

dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Preşedintele Uniunii Salvaţi România (USR), Dominic Fritz, primar al Timişoarei, a declarat, miercuri, că 2025 nu a fost un an uşor, iar "lucrurile se mişcă mai înce decât ne-am dori, dar se mişcă".

"Nu a fost un an uşor. Lucrurile se mişcă mai încet decât ne-am dori, dar se mişcă. Pentru că le facem să se mişte. Am devenit cetăţean român (mulţumesc, România), preşedinte al USR (mulţumesc, dragi colegi), şi am continuat munca pentru Timişoara împreună cu echipa de la primărie", a transmis Fritz, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

El subliniază că, pentru prima oară, toţi copiii Timişoarei, de la şcoala primară la liceu, au mobilier nou în sălile de clasă.

"Am continuat lupta pentru recuperarea proprietăţilor oraşului, dar şi digitalizarea serviciilor pe care le furnizăm timişorenilor şi firmelor. Am atras anul acesta aproape 100 milioane de euro, bani europeni, pentru şantierele care urmează. Pentru prima oară, toţi copiii Timişoarei, de la şcoala primară la liceu au clase cu mobilier nou. Avem primii copii care învaţă în şcoli ridicate de la zero. Un nou cinema deschis în Freidorf, creşă nouă, deschiderea pasajului Solventul, primele troleibuze noi după 15 ani. Am continuat proiecte: stadionul, înnoirea flotei de transport public, Turnul de Apă, baza sportivă Vasile Deheleanu, reabilitarea de şcoli, plantari de copaci şi noi spaţii verzi în cartiere. Au fost zile cu frustrări şi cu absurduri birocratice care testează limitele răbdării. Dar şi multe zile care m-au lăsat profund recunoscător pentru echipa pasionată şi profesionistă cu care am norocul să mă înconjor", a punctat primarul Timişoarei.

Totodată, Dominic Fritz a menţionat că este mândru de miniştrii, parlamentarii şi primarii USR.

"Mi-am asumat împreună cu colegii mei din USR guvernarea într-o perioadă cumplit de grea. Chiar dacă suntem sub ploaia de atacuri şi presiuni sunt mândru de miniştrii, parlamentarii, primarii care zi de zi livrează pentru oameni. Şi că, fie ce-o fi, nu ne-am abătut de la principiile în care credem. Mulţumesc tuturor celor care au încredere că lucrurile se pot mişca în direcţia cea bună. Mulţumirile cele mai mari celor care pun şi umărul, oricât de mică ar fi contribuţia.
Te aştept, 2026. Cu chef de muncă şi proiecte noi. Avem treabă, Timişoara. Avem treabă, România", a mai transmis liderul USR.

