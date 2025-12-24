Mesajul lui Ilie Bolojan de Crăciun: Sănătate, speranţă şi credinţă într-un viitor mai bun

Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri seaeră, un mesaj de Crăciun, în care le urează românilor „un viitor mai bun”.

„Sărbători fericite! Hristos s-a născut”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, premierul Ilie Bolojan.

Acesta urează românilor să aibă parte de un viitor mai bun.

„Vă doresc tuturor un Crăciun liniştit, cu sănătate, speranţă şi credinţă într-un viitor mai bun”, a mai scris Ilie Bolojan.

În 22 decembrie, premierul afirma că 2025 nu a fost un an uşor pentru români şi preciza că taxele nu vor mai creşte anul viitor, dacă Parlamentul nu va interveni asupra măsurilor decise deja şi dacă disciplina bugetară va continua, potrivit News.ro.

Editor : M.B.