Live TV

Mesajul lui Ilie Bolojan de Crăciun: Sănătate, speranţă şi credinţă într-un viitor mai bun

Data publicării:
ilie bolojan
Ilie Bolojan. Foto: Reuters

Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri seaeră, un mesaj de Crăciun, în care le urează românilor „un viitor mai bun”.

„Sărbători fericite! Hristos s-a născut”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, premierul Ilie Bolojan.

Acesta urează românilor să aibă parte de un viitor mai bun.

„Vă doresc tuturor un Crăciun liniştit, cu sănătate, speranţă şi credinţă într-un viitor mai bun”, a mai scris Ilie Bolojan.

În 22 decembrie, premierul afirma că 2025 nu a fost un an uşor pentru români şi preciza că taxele nu vor mai creşte anul viitor, dacă Parlamentul nu va interveni asupra măsurilor decise deja şi dacă disciplina bugetară va continua, potrivit News.ro.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A stethoscope placed on an electrocardiogram
1
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
om in vant si ninsoare
2
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de țară. Care sunt zonele...
profimedia-0775154874
3
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
Jaw-dropping new weapon drop dozens of attacking drones out of sky
4
Racheta de 30 de centimetri și jumătate de kilogram care ar putea deveni cel mai mare...
Marilen pirtea
5
Marilen Pirtea: „Premierul Bolojan mi-a propus să preiau Ministerul Educației. Voi...
Ilie Bolojan i-a acceptat demisia! Cine a preluat ”puterea”
Digi Sport
Ilie Bolojan i-a acceptat demisia! Cine a preluat ”puterea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
radu miruta
Mesajul noului ministru al Apărării pentru militarii aflați în misiuni în ţară, departe de casă, şi în străinătate
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
„Domn, domn, să-nălţăm!”, cântat la pian de ambasadorul britanic la București. Mesajul lui Giles Portman pentru români, de Crăciun
targ craciun brasov
Recomandările pompierilor pentru un Crăciun sigur. IGSU anunță aplicarea unor amenzi de peste 6,8 milioane lei decembrie
ID311265_INQUAM_Photos_Alexandru_Busca
Mesajul reprezentanților SUA în România, de Crăciun: „Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să sărbătorim”
ilie bolojan
Ilie Bolojan, după adoptarea „Ordonanței trenuleț”: „Gestionam bugetul în mod responsabil”. Ce minister intră în 2026 fără datorii
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine...
Raed Arafat
Vreme severă în România. Raed Arafat a convocat o ședință de urgență...
Parada militară la Moscova
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie...
avion tarom care decoleaza
TAROM: Costin Iordache, directorul general, a demisionat „din motive...
Ultimele știri
Tradiții românești de Crăciun: Cum se sărbătorește ziua de 25 decembrie și ce obiceiuri aduc noroc
CNAS a supus dezbaterii publice ordinul cu modificările convenite la ultimele negocieri cu medicii. Noutăţile prevăzute
Incident șocant în Vaslui: tânăr de 25 de ani, găsit înjunghiat pe marginea drumului. A fost dus de urgență la spital
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Chuck Norris își plânge fosta soție și iubirea din liceu, decedată la 84 de ani: "A însemnat enorm pentru...
Cancan
Ce pensie are Cornel Dinu. Câți bani încasează de la statul român, de fapt
Fanatik.ro
Bancul cu Ceaușescu pe care Dragomir i l-a spus în față dictatorului chiar de Crăciun. Episod uluitor cu...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Juri Cisotti, portret de fotbalist: „Ai mei știu că sunt puțin nebun”. Interviu exclusiv
Adevărul
Emisiunile umoristice care iau în râs administrația Trump, amenințate cu „eutanasierea” de președintele SUA
Playtech
Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revine oficial la viață. Tarnița, hidrocentrala de 1.000 MW...
Digi FM
„Fiica ta este superbă!”. Jennie Garth, Kelly din serialul „BH 90210”, într-o apariție rară alături de fata...
Digi Sport
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Pro FM
Demi Lovato, într-o rochie roșie foarte decoltată, după ce a slăbit 20 de kilograme. A mers cu soțul ei la o...
Film Now
Teaserul pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man” a fost lansat. Cillian Murphy, în rol principal...
Adevarul
Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorii zece ani. Rosatom și Institutul...
Newsweek
Viața la pensie - Cum pot avea bunicii singuri un Crăciun frumos?
Digi FM
Obiceiuri de Ajun şi de Crăciun la români. Ce să faci ca să ai noroc
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
„Ce familie frumoasă!”. Gwyneth Paltrow, pe covorul roșu alături de copiii ei. Apple și Moses au captat...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...