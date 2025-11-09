Live TV

Mesajul lui Ilie Bolojan de Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului: Fantomele urii revin în societate

ilie bolojan la sedinta de guvern
Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan afirmă, în mesajul transmis duminică, de Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului, că astăzi, când fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre, trebuie să ne asumăm cu toţii responsabilitatea de a acţiona coerent şi puternic pentru ca ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu mai fie tolerate şi să nu mai validăm atitudini care ne subminează încrederea şi coeziunea socială.

”Marcăm astăzi Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului şi ne amintim de toţi cei care şi-au pierdut viaţa sau au avut de suferit din cauza atrocităţilor şi a manifestărilor violente comise de regimul criminal fascist”, afirmă şeful Executivului la începutul mesajului.

Bolojan aminteşte că, în urmă cu 87 de ani avea loc Noaptea de Cristal, un episod tragic din istoria europeană, în care naziştii şi civilii intoxicaţi de propaganda regimului au arestat, torturat, ucis evrei, confiscându-le sau distrugându-le proprietăţile şi lăcaşele de cult, moment a condus, ulterior, la unul din cele mai întunecate capitole ale istoriei - Holocaustul.

„Cum ura nu a cunoscut graniţe, acest val s-a răspândit şi în România, incidentele izolate devenind acţiuni sistematice de persecuţie ale statului îndreptate împotriva comunităţilor evreieşti. De aceea, astăzi, când fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre, trebuie să ne asumăm cu toţii responsabilitatea de a acţiona coerent şi puternic pentru ca ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu mai fie tolerate şi să nu mai validăm atitudini care ne subminează încrederea şi coeziunea socială”, spune Ilie Bolojan.

El reafirmă angajamentul ferm al Guvernului României pentru combaterea antisemitismului, discriminării, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură.

