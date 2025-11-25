Mesajul lui Ilie Bolojan, după anunțul CE că nu va suspenda fondurile UE: Măsurile luate de Guvern au fost corecte

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis marţi că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situaţia din România s-a îmbunătăţit, iar Comisia nu va propune, deocamdată, suspendarea fondurilor europene, ceea ce confirmă că măsurile luate de Guvern în ultimele luni au fost corecte şi au început să dea rezultate, a afirmat premierul Ilie Bolojan.



„Astăzi am primit un semnal foarte important de la Comisia Europeană, care confirmă că măsurile luate de Guvern în ultimele luni au fost corecte şi au început să dea rezultate. Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis astăzi că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situaţia din România s-a îmbunătăţit, iar Comisia nu va propune acum suspendarea fondurilor europene”, a scris Ilie Bolojan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.



El a explicat ce înseamnă acest anunţ pentru România.

„Comisia confirmă că acţiunile noastre au fost eficiente. Procedura de Deficit Excesiv rămâne suspendată - adică România nu intră în sancţiuni. Deficitul începe să scadă şi tendinţa se menţine în următorii ani. Creşterea cheltuielilor este ţinută sub control şi rămâne aproape de plafonul recomandat. Continuăm investiţiile finanţate din fonduri europene”, a arătat Bolojan.



În acest context, premierul a mulţumit comisarului Dombrovskis pentru dialogul constant şi pentru sprijinul arătat României în acest proces dificil.



„Este o veste bună şi o confirmare a faptului că direcţia în care am mers a fost una corectă. În ultimele luni am luat decizii dificile, dar necesare. Astăzi vedem primele rezultate: România îşi recâştigă credibilitatea. În acelaşi timp, mesajul Comisiei este clar: trebuie să continuăm pe acest drum. Asta înseamnă să ducem mai departe măsurile planificate, să îmbunătăţim colectarea veniturilor, să reducem cheltuielile şi să punem ordinea în buget pe primul loc. Vom continua să lucrăm cu seriozitate, cu responsabilitate şi cu respect faţă de banii publici”, a mai afirmat Bolojan.

