Mesajul lui Ilie Bolojan după discuția cu Manfred Weber: „I-am mulţumit pentru susţinere şi colaborarea bună pe care o avem”

Premierul Ilie Bolojan afirmă, miercuri, după discuţia cu Manfred Weber, preşedintele PPE, că i-a transmis că îşi asumă în continuare responsabilitatea de a conduce Executivul, pentru a asigura o guvernare responsabilă.

„Am avut astăzi o discuţie foarte bună cu domnul Manfred Weber, preşedintele Partidului Popular European. I-am mulţumit pentru susţinere şi colaborarea bună pe care o avem la nivel european. Am discutat despre priorităţile pentru perioada următoare şi direcţiile pe care le avem în vedere, atât la nivel naţional, cât şi european”, a scris premierul Ilie Bolojan pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„I-am transmis domnului Weber că îmi asum în continuare responsabilitatea de a conduce Executivul, pentru a asigura o guvernare responsabilă, continuarea reformelor şi folosirea corectă a banilor publici”, mai spune şeful Executivului.

Premierul a precizat că prioritatea sa rămâne îndeplinirea jaloanelor PNRR pentru a asigura absorbţia fondurilor europene, astfel încât să evităm pierderea acestor resurse, de care depind investiţii importante în infrastructură, sănătate şi educaţie.

Preşedintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a transmis, miercuri, un puternic mesaj de susţinere pentru premierul Ilie Bolojan, despre care susţine că a obţinut rezultate în toate priorităţile PPE.

„O guvernare responsabilă înseamnă să punem cetăţenii pe primul loc şi să luăm deciziile necesare: reducerea cheltuielilor excesive, reducerea birocraţiei, promovarea reformelor şi modernizarea instituţiilor publice, întotdeauna cu respect deplin pentru banii contribuabililor”, a declarat Weber.

Acesta a aprecizat, de asemenea, că „Partidul Social-Democrat din România s-a îndepărtat de angajamentele sale pro-europene”.

Citește și:

Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar partidul ar putea depune moțiune de cenzură

Întâlnire PNL – UDMR. Kelemen Hunor: „Indiferent ce se întâmplă mâine-poimâine, guvernarea trebuie să meargă mai departe”

Editor : A.M.G.