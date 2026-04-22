Mesajul lui Ilie Bolojan după discuția cu Manfred Weber: „I-am mulţumit pentru susţinere şi colaborarea bună pe care o avem”

Premierul Ilie Bolojan afirmă, miercuri, după discuţia cu Manfred Weber, preşedintele PPE, că i-a transmis că îşi asumă în continuare responsabilitatea de a conduce Executivul, pentru a asigura o guvernare responsabilă. 

„Am avut astăzi o discuţie foarte bună cu domnul Manfred Weber, preşedintele Partidului Popular European. I-am mulţumit pentru susţinere şi colaborarea bună pe care o avem la nivel european. Am discutat despre priorităţile pentru perioada următoare şi direcţiile pe care le avem în vedere, atât la nivel naţional, cât şi european”, a scris premierul Ilie Bolojan pe Facebook. 

„I-am transmis domnului Weber că îmi asum în continuare responsabilitatea de a conduce Executivul, pentru a asigura o guvernare responsabilă, continuarea reformelor şi folosirea corectă a banilor publici”, mai spune şeful Executivului. 

Premierul a precizat că prioritatea sa rămâne îndeplinirea jaloanelor PNRR pentru a asigura absorbţia fondurilor europene, astfel încât să evităm pierderea acestor resurse, de care depind investiţii importante în infrastructură, sănătate şi educaţie. 

Preşedintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a transmis, miercuri, un puternic mesaj de susţinere pentru premierul Ilie Bolojan, despre care susţine că a obţinut rezultate în toate priorităţile PPE. 

„O guvernare responsabilă înseamnă să punem cetăţenii pe primul loc şi să luăm deciziile necesare: reducerea cheltuielilor excesive, reducerea birocraţiei, promovarea reformelor şi modernizarea instituţiilor publice, întotdeauna cu respect deplin pentru banii contribuabililor”, a declarat Weber. 

Acesta a aprecizat, de asemenea, că „Partidul Social-Democrat din România s-a îndepărtat de angajamentele sale pro-europene”. 

Citește și:

Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar partidul ar putea depune moțiune de cenzură

Întâlnire PNL – UDMR. Kelemen Hunor: „Indiferent ce se întâmplă mâine-poimâine, guvernarea trebuie să meargă mai departe”

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
3
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
4
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
explozie la cet vest bucuresti
5
Explozie la CET Vest București. Aproximativ 2.300 de blocuri fără apă caldă. Care a fost...
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_DEPUNERE_JUR_OANA_GHEORGHIU_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Oana Gheorghiu spune cât s-a schimbat Nicușor Dan la Cotroceni: „Societatea îi reproșează multe”. În ce condiții mai rămâne în Guvern
INSTANT_CONSULTARI_PNL_93_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD, PNL, UDMR au fost la consultările cu Nicușor Dan, urmează minoritățile și USR. Ce au declarat liderii la ieșirea de la Cotroceni
Ministrul Muncii, Florin Manole
Florin Manole: PSD merge înainte indiferent de criza din Guvernul Bolojan. Legea salarizării intră în dezbatere publică
ilie bolojan si kelemen hunor la congresul udmr
Întâlnire PNL – UDMR. Kelemen Hunor: „Indiferent ce se întâmplă mâine-poimâine, guvernarea trebuie să meargă mai departe”
Emil Boc.
Emil Boc, despre scenariul alegerilor anticipate: „Nu e imposibil, dar foarte greu de atins”. Explicațiile primarului din Cluj-Napoca
Recomandările redacţiei
bolojan si grindeanu in parlament
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor...
Ilie Bolojan și Kelemen Hunor
Kelemen Hunor vorbește despre un guvern minoritar PNL - USR - UDMR...
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Cine sunt cei care i-ar putea înlocui pe miniștrii PSD demisionari...
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu...
Ultimele știri
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Peste 1.000 de artiști celebri cer boicotarea Eurovision 2026. „Nu vrem să fie folosit pentru a ascunde şi a normaliza genocidul”
Sindicatele au propus, la întâlnirea cu PSD, un program de guvernare pentru negocierile de formare a unei noi coaliţii
Citește mai multe
