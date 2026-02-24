Live TV

Nicușor Dan și Ilie Bolojan au transmis mesaje la împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului pe scară largă din Ucraina

photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Președintele României, Nicușor Dan, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Foto. Profimedia

Nicușor Dan a scris pe rețelele sociale că „România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar”. La rândul său, premierul Ilie Bolojan a venit și el cu un mesaj prin care își exprimă solidaritatea cu poporul ucrainean. 

Președintele a scris: „În urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina, declanșând un război fără milă împotriva unei națiuni care a refuzat să se lase înfrântă.
De atunci, Ucraina luptă pentru noi toți și menține securitatea întregului nostru continent, cu un curaj și o rezistență admirabile.
Familii destrămate, drame inimaginabile, vieți pierdute, toate acestea reprezintă sacrificii și eforturi uriașe, pentru care suntem recunoscători poporului ucrainean.
România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar. Împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, susținem că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condițiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict.
Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa. Oricine amenință cetățenii noștri trebuie să știe că forța noastră stă în unitate. Iar Uniunea Europeană devine tot mai puternică și mai solidară.
Pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean.” 

Și Șeful Executivului de la București a scris pe pagina sa de Facebook: „Astăzi, când se împlinesc patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului său brutal și neprovocat și a invaziei la scară largă a Ucrainei, Guvernul României își exprimă sprijinul și solidaritatea față de poporul ucrainean în lupta sa pentru libertate, suveranitate și pace.
Rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe.”

Amintim, președintele României, Nicușor Dan, va participa de la ora 13:00, în format de videoconferință, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință, grupul statelor care sprijină Ucraina. Discuția are loc în contextul în care astăzi se împlinesc patru ani de când Rusia a invadat Ucraina.

 

Editor : A.R.

