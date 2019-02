Mesajul lui Iohannis la Congresul UDMR: Statutul european al României, periclitat de decizii ale coaliţiei PSD-ALDE

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj cu prilejul Congresului Uniunii Democrate Maghiare din România, în care a arătat că statutul european al ţării noastre este periclitat de decizii ale coaliţiei de guvernare PSD - ALDE şi a invitat liderii UDMR să se alăture eforturilor de a apăra şi a consolida democraţia liberală, potrivit Agerpres.

„Din păcate, astăzi, statutul european al ţării noastre este periclitat de decizii ale coaliţiei de guvernare PSD-ALDE, care afectează grav independenţa Justiţiei şi pun sub semnul întrebării principiile statului de drept. O astfel de guvernare incompetentă şi iresponsabilă are consecinţe nefaste pentru toţi cetăţenii, indiferent de etnie. Comunitatea maghiară din România îşi doreşte, ca de altfel toţi cetăţenii acestei ţări, o guvernare responsabilă, capabilă să aducă prosperitate şi să multiplice oportunităţile de dezvoltare. Cetăţenii aparţinând minorităţii maghiare doresc şi ei educaţie de calitate, un sistem de sănătate funcţional, autostrăzi, o administraţie locală eficientă şi transparentă, acces la Justiţie şi încredere în independenţa ei. Maghiarii, ca şi românii, vor ca legea să îi protejeze de hoţii care le fură din buzunar şi de cei care le fură viitorul prin corupţie. Guvernul de la Bucureşti şi coaliţia majoritară PSD-ALDE au multe restanţe la toate aceste capitole. Am menţionat aceste aspecte, aici, la Congresul UDMR, pentru că ştiu că veţi dezbate în aceste zile un proiect de viitor pentru comunitatea maghiară şi veţi lua decizii care vor avea un impact asupra locului şi rolului UDMR în politica românească, dar şi asupra solidităţii şi ireversibilităţii angajamentelor noastre europene şi transatlantice”, se arată în mesajul şefului statului, prezentat de consilierul prezidenţial Laurenţiu Ştefan.

Preşedintele Iohannis a subliniat că rolul UDMR în democratizarea României este incontestabil.

„Tocmai această moştenire obligă Uniunea la o responsabilitate cu atât mai mare în prezent. Ceea ce ne arată istoria UDMR pe scena noastră politică este că cele mai semnificative progrese se fac atunci când sunt ascultate toate vocile, când există dialog pentru a găsi soluţii benefice pentru toţi”, a menţionat şeful statului.

Potrivit acestuia, România deţine în prezent preşedinţia Consiliului Uniunii Europene - „ceva foarte greu de imaginat în urmă cu treizeci de ani”.

„Am parcurs împreună un drum dificil ca să ajungem aici şi invit liderii UDMR şi pe toţi membrii comunităţii maghiare din România să facă tot ce le stă în putinţă pentru a nu permite paşi înapoi”, a precizat preşedintele Iohannis.

Şeful statului a amintit provocările cu care se confruntă UE, arătând că şi-ar dori ca în campania electorală pentru europarlamentare partidele să promoveze valorile europene.

„Uniunea Europeană se confruntă astăzi cu numeroase provocări, iar una dintre cele mai problematice este ofensiva celor care cred că nu de mai multă Europă avem nevoie, ci de mai puţină, a celor care doresc să se închidă şi mai mult în interiorul graniţelor naţionale, a euroscepticilor şi a eurofobilor. Peste trei luni vor avea loc alegerile pentru Parlamentul European. Cetăţenii nu vor vota doar pentru un partid sau altul, ci pentru continuarea şi consolidarea proiectului european sau pentru golirea sa de conţinut. Mi-aş fi dorit ca toate formaţiunile politice din România, care vor intra în curând în campania pentru europarlamentare, să susţină consolidarea proiectului european şi să promoveze valorile care stau la temelia acestuia: libertatea, toleranţa, independenţa Justiţiei, statul de drept, pluralismul, transparenţa, buna guvernare. Constatăm, din păcate, că unii fac tot posibilul pentru a se îndepărta de aceste valori. România nu îşi poate însă permite să devieze de la parcursul său şi profit de această ocazie pentru a invita Uniunea Democrată a Maghiarilor din România să se alăture efortului comun de a apăra şi a consolida democraţia liberală din ţara noastră”, a conchis Iohannis.

