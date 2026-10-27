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Mesajul lui Luca Niculescu după întâlnirea cu Maia Sandu, la Chișinău: „Viitorul Republicii Moldova este în familia europeană”

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Luca Niculescu și Maia Sandu, la Chișinău. Foto X/ Luca Niculescu
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România își menține angajamentul de a sprijini Republica Moldova în consolidarea securității, dezvoltarea economică și integrarea europeană, a transmis marți premierul Luca Niculescu, după întrevederea cu președinta Maia Sandu, la Chișinău. Șeful Executivului a subliniat necesitatea unei coordonări strânse între cele două state pentru a răspunde provocărilor de securitate din regiune.

Premierul Luca Niculescu a transmis, într-un mesaj publicat marți pe platforma X, că întâlnirea cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reprezentat un prilej de reafirmare a relațiilor bilaterale și a legăturilor istorice și culturale dintre cele două țări.

„Onorat de întrevederea cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu”, a scris șeful Executivului.

Acesta a evidențiat importanța vizitei oficiale de la Chișinău pentru consolidarea parteneriatului dintre România și Republica Moldova.

„A fost pentru mine și pentru membrii echipei guvernamentale care m-au însoțit la Chișinău un prilej deosebit de a reconfirma relația de suflet și, totodată, soliditatea relațiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova, construite pe istoria și limba comune și pe fraternitatea care ne unește”, a transmis Niculescu.

Premierul a subliniat că întărirea capacității Republicii Moldova de a răspunde amenințărilor de securitate reprezintă una dintre prioritățile cooperării bilaterale.

„În fața provocărilor actuale, consolidarea rezilienței Republicii Moldova și întărirea capacității sale de a răspunde provocărilor de securitate rămân priorități comune, care necesită o coordonare strânsă”, a precizat acesta.

Totodată, șeful Guvernului a reafirmat sprijinul României pentru dezvoltarea economică a țării vecine, inclusiv prin investiții și proiecte de interconectare, pe care le consideră importante pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

„România își menține angajamentul ferm de a susține Republica Moldova pe toate liniile de efort, atât în consolidarea stabilității și securității, cât și în dezvoltarea economică, prin proiecte de interconectare și printr-o prezență investițională românească care vor contribui la avansarea parcursului său european. Viitorul Republicii Moldova este în familia europeană”, a declarat premierul.

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Editor : Ș.A.

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