„Respect ideile bune, indiferent de unde vin”. Mesajul lui Luca Niculescu, premierul desemnat, înaintea începerii negocierilor politice

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a făcut o paralelă între procesul de aderare a României la OCDE și negocierile pentru formarea noului Executiv. Diplomatul „speră să găsească aceeași deschidere în formarea Guvernului ca în cazul negocierilor pentru Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică”.

Niculescu a scris pe rețelele sociale: „În ultimii patru ani am coordonat procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). A fost cea mai intensă experiență profesională pe care am avut-o vreodată și o radiografie extraordinară a statului român: a economiei, administrației, educației, sănătății, companiilor de stat, pieței muncii, fiscalității.

Am învățat în acești ani un lucru important: reformele bune se fac pe baza datelor, a realității din teren și a altor experiențe de succes. Și se fac pentru oameni.

Procesul de aderare la OCDE a însemnat deja peste 100 de reforme pentru România. Vreau ca această muncă să continue și să devină una dintre bazele programului de guvernare. Nu pentru că o recomandă OCDE, ci pentru că sunt idei bune pentru România, evaluate și testate în unele dintre cele mai performante economii ale lumii.

Mai este ceva ce ne-a arătat procesul de aderare la OCDE. Partidele politice au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România, dincolo de diferențele firești dintre ele. Acest consens a contat enorm.

Sper să găsim aceeași deschidere și acum, în jurul unui program realist, construit pornind de la ceea ce ne unește. Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin”.

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Editor : A.R.