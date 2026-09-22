Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, reprezentanţilor comunităţii româneşti din New York, că în ciuda multor neajunsuri pe care românii din România le resimt pe bună dreptate – corupţie, funcţionare deficitară a unor instituţii şi toate cele pe care le cunoaştem, trebuie să înţelegem bine de unde am plecat şi să vedem cu obiectivitate progresele mari pe care România le-a făcut în ultimii ani, în special după intrare acum 20 de ani în Uniunea Europeană.

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„Mulţumesc că v-aţi făcut timp să fim împreună în seara asta şi să fim la evenimentul deosebit de puţin mai devreme. Vreau să vă mulţumesc pentru că sunteţi aici şi daţi o imagine bună României. Vreau să vă mulţumesc că păstraţi identitatea şi contactul cu România, tradiţiile ei”, le-a transmis şeful statului românilor din New York, potrivit News.ro.



Nicuşor Dan a arătat că, pentru că sunt oameni care au performat într-o societate mult mai competitivă decât a noastră, întrebarea este cum putem să folosim experienţa acestora şi cum putem să colaborăm pentru a face bine şi aici, şi în România.



„Asta e, cred eu, o întrebare pe care că statul român şi-o pune de multe vreme, cum să facă să colaboreze mai bine cu diverse structuri mai mult sau mai puţin private. Poate că şi în asta puteţi să ne învăţaţi câte ceva”, a menţionat preşedintele.



El i-a invitat pe românii din diaspora americană să aibă o privire corectă asupra României.



„În ciuda multor neajunsuri pe care românii din România le resimt pe bună dreptate – corupţie, funcţionare deficitară a unor instituţii şi toate cele pe care le cunoaştem, trebuie să înţelegem bine de unde am plecat şi să vedem cu obiectivitate progresele mari pe care România le-a făcut în ultimii ani, în special după intrare acum 20 de ani în Uniunea Europeană. Să vedem potenţialul uriaş pe care România îl are, şi prin calificarea oamenilor, şi prin mediul privat foarte dinamic, şi prin nivelul rezonabil al sistemului de învăţământ, cel puţin în câteva domenii importante”, le-a spus preşedintele românilor din New York.



Nicuşor Dan a subliniat că „societatea românească a acumulat un anumit nivel de expertiză în multe domeni”.



„Îmi doresc să urmeze nişte ani în care să consolideze aceste expertiză, să stabilizeze aceste expertiză, astfel încât să fie o societate stăpână pe sine. Pentru că ăsta ar fi obiectivul nostru pentru următorii ani, şi, în acest efort, dacă doriţi, ne-am bucurat să fiţi aproape şi sper să găsim acele metode prin care să folosim potenţialul pe care îl avem cu toţii”, a mai declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Editor : B.E.