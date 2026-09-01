Live TV

Mesajul lui Nicușor Dan despre o Europă „mai unită”. Ce au discutat președintele și Angela Merkel la Cotroceni

Data actualizării: Data publicării:
dan merkel x
Foto: Nicușor Dan rețeaua X
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
România și Germania, pentru o Uniune Europeană mai unită

Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, că a primit-o la Palatul Cotroceni pe fosta cancelară federală a Germaniei, Angela Merkel, cu care a discutat despre situația politică și de securitate internațională, dar și despre consolidarea Uniunii Europene și a apărării europene.

Nicușor Dan a relatat, într-un mesaj publicat pe rețeaua X, că întâlnirea cu Angela Merkel a fost una „foarte fructuoasă”, subliniind experiența politică a fostei cancelare germane.

„Am avut deosebita plăcere să o primesc astăzi la Palatul Cotroceni pe fosta cancelară federală germană, dr. Angela Merkel. Am purtat o discuție foarte fructuoasă despre contextul politic și de securitate la nivel mondial”, a transmis președintele României.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Nicușor Dan a spus că a fost interesat să afle opiniile fostei șefe a guvernului german, bazate pe experiența sa politică.

„A fost foarte interesant să ascult opiniile dnei Merkel, bazate pe vasta sa experiență politică”, a adăugat președintele.

România și Germania, pentru o Uniune Europeană mai unită

Potrivit lui Nicușor Dan, discuțiile s-au concentrat și asupra rolului pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate avea în politica internațională.

„Ne-am concentrat asupra rolului constructiv pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate juca în afacerile internaționale”, a precizat acesta.

Președintele a mai spus că România și Germania pot colabora pentru consolidarea coeziunii europene și pentru întărirea capacității de apărare a Europei.

„Am discutat, de asemenea, asupra măsurilor pe care România și Germania le pot lua împreună pentru a promova o mai mare coeziune europeană și o poziție mai fermă în domeniul apărării, cu asumarea unei responsabilități sporite de către europeni în cadrul NATO”, a transmis Nicușor Dan.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carduri de sanatate
1
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
2
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi...
MCZoPTQ0MCZoYXNoPTI4N2YwMTUxODFlYzE3ODcyMjU5NTllNDQyMzZlZTQy.thumb
3
Pe cine ar vota bucureștenii dacă ar fi alegeri. Partidul clasat pe primul loc ar obține...
comisia europeana
4
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din...
Donald Trump
5
În timp ce președinția lui se clatină, Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe...
Dan Șucu a dat o lovitură de 14 milioane de euro
Digi Sport
Dan Șucu a dat o lovitură de 14 milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Bolojan: „Sper să avem un guvern stabil în scurt timp. Dacă deraiem...
the border into Romania as refugees flee Ukraine following the Russian invasion 2022
Rusia a distrus punctul vamal de la Orlivka, la granița României cu...
nicusor dan catedrala mantuirii neamului
Nicușor Dan: „Spațiul public este dominat de defetiști și demagogi”...
bolojan abrudean
Mircea Abrudean, despre întâlnirea Bolojan-Tănăsescu din biroul său...
Ultimele știri
Calendar bacalaureat 2027: Când se desfășoară simularea, probele de competențe și examenele scrise
Botond Csoma: UDMR nu exclude să-l susțină pe Grindeanu la formarea unui nou guvern. Ce spune despre Siegfried Mureșan
„Mi-a fost mereu greu să vorbesc cu oameni ai regimurilor care ucid civili”. UE nu vrea normalizarea realațiilor cu Rusia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
La 42 de ani, fiica lui Brigitte Macron a găsit dragostea în brațele unui student cu 20 de ani mai tânăr
Cancan
A fost cutremur în România la ora 9:54! Ce magnitudine a anunțat INFP
Fanatik.ro
Război între români și străini la FCSB?! Cum a rezolvat Gigi Becali o situație similară când Mirel Rădoi era...
editiadedimineata.ro
Pedro Sánchez acuză Rusia și Israel că au folosit criza din Ceuta împotriva Spaniei
Fanatik.ro
Universitatea Craiova l-a transferat pe 500.000 de euro pe fotbalistul propus de Marius Șumudică lui Gigi...
Adevărul
„Ni se reproșează totul și nu ni se oferă nimic”. Revolta directoarei unui colegiu de top din Capitală
Playtech
Ce document trebuie să ai la medic după 1 septembrie dacă ți-ai făcut buletin electronic. Anunțul CNAS
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dennis Man, la Lazio! Cine a rezolvat transferul fotbalistului român în Serie A
Pro FM
Melodia celebră care a distrus trupa The Police. Cum au ajuns să se judece și după 43 de ani
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Are 100 de ani, dar face asta fără probleme! Imagini virale cu Dick Van Dyke, în timp ce face sport în curtea...
Adevarul
„Salariu de sclav pe moșia partidului unic”. Cum își amintesc românii de munca patriotică din timpul Armatei
Newsweek
Senatul, decizie majoră legată de pensii. Ce categorii de pensionari ar putea pierde bani? În ce condiții?
Digi FM
Tom Cruise anunţă continuarea „Days of Thunder”, alături de Anne Hathaway: „Tu naști, apoi facem acest film!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
Michael Douglas nu lasă vârsta să-i dicteze viața: "Nu-i rău pentru 82 de ani". S-a amestecat printre turiști...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...